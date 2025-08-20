Inicio Sociedad Receta
Sabroso y nutritivo: la receta fácil del risotto de calabaza para que quede súper cremoso

Los días de clima frío o en que las tormentas duran más tiempo, no hay nada mejor como un plato sabroso, calentito, sustancioso. Una de las opciones al que nadie se puede resistir es un arroz risotto cremoso que se puede complementar con ingredientes que lo harán más sabroso.

Teniendo en cuenta que el arroz es el cereal más utilizado en la cocina argentina, tiene muchas variantes para acompañar en risotto, y como indica la tradición italiana, es ideal para disfrutar de su sabor en la mesa familiar.

El arroz es un cereal que puede prepararse de múltiples formas y el risotto cremoso de calabaza es una opción perfecta

Entre sus numerosas variantes, el risotto fue estar complementado con hongos, calabaza, queso o mariscos, o se puede adaptar con los ingredientes que están disposibles en casa, lo que lo vuelve una opción práctica, versátil y deliciosa.

La historia del risotto: un clásico italiano

El risotto es mucho más que un simple plato de arroz: es un plato con mucha historia en la gastronomía italiana, que se remonta al norte del país, en la región de Lombardía. El arroz llegó a Italia gracias a los árabes en la Edad Media, en el siglo XV en momentos que comenzó a cultivarse donde encontró el clima perfecto para crecer, en el valle del Po.

Lo más importante para hacer bien el risotto es la práctica, ya que cuanto más seguido se haga más posibilidades hay de que un día llegue a salir perfecto. Y la versión con calabaza cremoso resulta perfecto que lo convierte en un plato sencillo, sabroso y nutritivo.

El risotto es un símbolo de la cocina italiana. Su preparación requiere paciencia, técnica y buen caldo, y es casi como un ritual. Y aunque el clásico se hace con azafrán, hoy existen cientos de versiones con ingredientes como hongos, mariscos, vegetales, queso o carne.

Para los días lluviosos, nada mejor que un plato sabroso y nutritivo: la receta fácil del risotto de calabaza para que quede súper cremoso

El secreto del risotto está en su textura cremosa, lograda al cocinar el arroz lentamente, agregándole caldo lentamente y jamás dejar de revolverlo constantemente.

Receta de risotto, paso a paso

Ingredientes para 2 porciones

  • 1 cebolla
  • 1 diente de ajo
  • 2 pocillos de arroz carnaroli (140 gr aprox)
  • 600 ml de caldo casero o agua + condimentos (pimienta, sal, órgano, provenzal, albahaca)
  • Cubitos de queso (opcional)
  • 1/2 calabaza/zapallo
  • Condimentos: sal, pimienta, pimentón dulce

Paso a paso del risotto con calabaza

  • Cocinar el zapallo al horno a 200º hasta que esté tierno.
  • Saltear la cebolla y el ajo hasta que la cebolla esté transparente.
  • Agregar el arroz y saltear por unos minutos.
  • Agregar el caldo, el puré de zapallo y cocinar hasta que se evapore todo el líquido y el arroz esté completamente cocido.
  • Agregar queso y servir.

