Los precios son lo más llamativo de este bodegón, pero no porque sean altos. Ocurre todo lo contrario. Por una suma módica de $16.500 se puede conseguir un buen plato de chop suey de camarones, un marisco que siempre cotiza a un valor muy alto.

Bodegón Salguero El bodegón Salguero está ubicado en Palermo

Salguero ofrece varias opciones de platos. El menú del clásico bodegón porteño incluye una variedad complementa la experiencia culinaria. Entre los destacados se encuentran algunas variedades de milanesas, también de platos de pastas y otras opciones con pescado.

El bodegón está ubicado sobre calle Jerónimo Salguero al 1.440, dentro del turístico barrio de Palermo donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas de Buenos Aires.