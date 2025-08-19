El bodegón Salguero está ubicado en Palermo

El turismo gastronómico es una excelente opción que suelen utilizar varios visitantes, especialmente en Argentina. En Buenos Aires, los bodegones son la estrella en este rubro, pero hay algunos que sin lugar a dudas merecen ser visitados. Este es el caso ideal porque ofrece un gran precio para una comida siempre cara como son los camarones.

Este bodegón está ubicado dentro del corazón de Buenos Aires, donde sus dueños aseguran que son los reyes de este plato con camarones. Y los cientos de turistas que pasan por sus mesas durante el año ratifican esta versión por lo que sólo será cuestión de visitarlo para ratificarla.

Bodegón Salguero 2
El bodegón que ofrece un buen plato de camarones

El nombre del bodegón en cuestión es bastante concreto ya que lo han denominado como Salguero. En este mítico lugar donde un plato con camarones es la estrella, por lo que se convierte en el punto ideal para reunirse en familia y comer algo tremendo durante cualquier época del año que una persona visite Buenos Aires

Los precios son lo más llamativo de este bodegón, pero no porque sean altos. Ocurre todo lo contrario. Por una suma módica de $16.500 se puede conseguir un buen plato de chop suey de camarones, un marisco que siempre cotiza a un valor muy alto.

Bodegón Salguero
Salguero ofrece varias opciones de platos. El menú del clásico bodegón porteño incluye una variedad complementa la experiencia culinaria. Entre los destacados se encuentran algunas variedades de milanesas, también de platos de pastas y otras opciones con pescado.

El bodegón está ubicado sobre calle Jerónimo Salguero al 1.440, dentro del turístico barrio de Palermo donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas de Buenos Aires.

