Los precios son lo más llamativo de este bodegón, pero no porque sean altos. Ocurre todo lo contrario. Es que tiene una promoción de parrillada para 7 personas por un valor de $144.000. Ese menú es bastante completo ya que incluye asado, vacío, lechón, pollo, molleja, costilla, cerdo, morcilla, chorizo, ubre, riñón, tripa gorda y chinchulín.

Bodegón El Español El bodegón El Español tiene parrillada para 7 personas.

El Español no se limita a un plato en particular. El menú del clásico bodegón porteño incluye una variedad de platos típicos que complementan la experiencia culinaria. Entre los destacados tienen distintos platos como muchas variedades de pastas, pizzas, empanadas y tablas de picadas y milanesas.

El bodegón está ubicado en calle Rincón 196, dentro del barrio de Balvanera en la Ciudad de Buenos Aires donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas porteñas.