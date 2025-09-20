El bodegón con unas particulares empanadas
Este afamado bodegón se llama Hipopótamo. Ubicado en una de las zonas culinarias más animadas de Buenos Aires, este restaurante tradicional presenta una propuesta irresistible que lo convierte en el sitio ideal para disfrutar en familia de una mezcla sabrosa, profundamente conectada con la identidad argentina.
En cuanto a los precios, este bodegón resulta bastante accesible. Por solo $6.900 puedes saborear una de sus especialidades, un dúo de empanadas de bondiola, pasas y panceta. Para los menos arriesgados, por el mismo precio se puede pedir empanadas clásicas de carne.
bodegón hipopótamo
La picada es otra de las opciones más elegidas en este bodegón.
Foto: Google
Además de esta joya culinaria, Hipopótamo brilla por su amplio menú, que incluye otras especialidades para sus comensales como por ejemplo una picada que trae 20 platitos. Dentro de ellos encontrarás fiambres de todo tipo, salchichitas, escabeche de pollo, berenjena, hummus, aceitunas y otros.
Si ya se te abrió el apetito, no lo dudes más. Este bodegón te espera en la calle Brasil 401, en el corazón del dinámico barrio gastronómico de San Telmo. Este vecindario, lleno de vitalidad, es ideal para disfrutar de una velada inolvidable, comida exquisita y, por supuesto, alguna bebida.