Las delicias que ofrece este bodegón ubicado en pleno centro.

Las delicias que ofrece este bodegón ubicado en pleno centro.

Foto: Google

El nombre que se le pone a un restaurante puede resultar un acierto o un tropiezo. No obstante, en Buenos Aires, donde los bodegones dominan este arte, suelen destacar por su habilidad e ingenio para la denominación. Algunos de estos son tan representativos que se vuelven ineludibles. Un caso notable es el del Museo del Jamón.

En el vibrante centro de la Buenos Aires, este bodegón se luce por su destreza en preparar un menú ejecutivo que tiene un alto precio, pero vale la pena gastarlo ya que eleva a otro nivel la gastronomía. Solo necesitas visitarlo, ordenar esta delicia única y decidir si su prestigio está bien merecido.

bodegón museo del jamón 2
El bodegón El Museo del Jamón tiene una buena oferta en su carta.

El bodegón El Museo del Jamón tiene una buena oferta en su carta.

El bodegón Museo del Jamón

Este conocido bodegón se llama Museo del Jamón. Ubicado en una de las zonas más dinámicas de Buenos Aires, este restaurante tradicional propone una opción irresistible que lo hace ideal para disfrutar en familia de una mezcla sabrosa, profundamente conectada con la identidad argentina.

En cuanto a los costos, este bodegón tienes sus reparos pero que valen la pena. Por $46.400 se puede conseguir el menú especial que consta de entrada (rabas, crepes de espinaca o tortilla española), plato principal a elección, postre (natilla catalana, helados o flan), bebida y vino.

bodegón museo del jamón 3
El Museo del Jamón es uno de los bodegones más coquetos de Buenos Aires.

El Museo del Jamón es uno de los bodegones más coquetos de Buenos Aires.

El Museo del Jamón sobresale por su amplio menú en cuanto al plato principal, bien marcado por la gastronomía española. Las opciones son paella a la valenciana, capelettis artesanales de espinaca rellenos de salmón rosado con crema de camarones, merluza mechada con zucchini y crema de puerros, chuletas de cerdo grilladas o raviolones negros con tinta de calamar, rellenos de salmón rosado, en crema de azafrán y camarones.

Este bodegón te espera en la calle Cerrito 8, en el corazón centro de Buenos Aires ya que está a pasos de la avenida 9 de Julio. Esta locación, rebosante de vida, es perfecto para disfrutar de una velada inolvidable, comida deliciosa y, por supuesto, alguna bebida.

Temas relacionados:

Te puede interesar