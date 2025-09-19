El bodegón Museo del Jamón

Este conocido bodegón se llama Museo del Jamón. Ubicado en una de las zonas más dinámicas de Buenos Aires, este restaurante tradicional propone una opción irresistible que lo hace ideal para disfrutar en familia de una mezcla sabrosa, profundamente conectada con la identidad argentina.

En cuanto a los costos, este bodegón tienes sus reparos pero que valen la pena. Por $46.400 se puede conseguir el menú especial que consta de entrada (rabas, crepes de espinaca o tortilla española), plato principal a elección, postre (natilla catalana, helados o flan), bebida y vino.

bodegón museo del jamón 3 El Museo del Jamón es uno de los bodegones más coquetos de Buenos Aires. Foto: Google

El Museo del Jamón sobresale por su amplio menú en cuanto al plato principal, bien marcado por la gastronomía española. Las opciones son paella a la valenciana, capelettis artesanales de espinaca rellenos de salmón rosado con crema de camarones, merluza mechada con zucchini y crema de puerros, chuletas de cerdo grilladas o raviolones negros con tinta de calamar, rellenos de salmón rosado, en crema de azafrán y camarones.

Este bodegón te espera en la calle Cerrito 8, en el corazón centro de Buenos Aires ya que está a pasos de la avenida 9 de Julio. Esta locación, rebosante de vida, es perfecto para disfrutar de una velada inolvidable, comida deliciosa y, por supuesto, alguna bebida.