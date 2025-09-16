El bodegón para comer sándwich en Buenos Aires

El nombre de este popular bodegón es Pedro Telmo. Este restaurante clásico ubicado en una de las mejores zonas gastronómicas de Buenos Aires tiene esta opción llamativa por lo que se convierte en el punto de encuentro perfecto para disfrutar en familia de una mezcla fantástica, fiel a la tradición argentina.

En cuanto a los precios de este bodegón, podemos decir que son bastante accesibles. Por un costo de tan sólo $15.000 se puede conseguir este sándwich de milanesa que tiene la particularidad de que está hecho con pan de pizza. Además, el valor incluye un acompañamiento de papas fritas. Incluso por $2.000 más se puede conseguir el mismo menú pero de bondiola, en lugar de milanesa.

bodegon pedro telmo 3

Además de este invento gastronómico, Pedro Telmo se enorgullece de su variado menú. Su carta clásica ofrece una amplia gama de opciones de pizzas, calzones, empanadas, hamburguesas, pastas y otras minutas para satisfacer todos los paladares que se acerquen.

Si ya se te hizo agua la boca, no lo dudes. Este bodegón te espera en la calle Bolívar 962, dentro del Mercado de San Telmo, en pleno centro porteño. Este es uno de los barrios más dinámicos de Buenos Aires, ideal para disfrutar de una gran noche, buena comida y, por supuesto, de una que otra bebida.