El bodegón para comer barato en Buenos Aires

El nombre de este popular bodegón es La Tasca de Fosforito. Este restaurante clásico tiene grandes opciones económicas para sus comensales por lo que se convierte en el punto de encuentro perfecto para disfrutar en familia de una comida fantástica, fiel a la tradición argentina.

En cuanto a los precios de este bodegón, podemos decir que son bastante accesibles. Por un costo que va desde los $7.500 se puede conseguir un plato generoso de comida típica como la pasta, al menos en sus versiones clásicas de ñoquis o de tallarines.

bodegon la tasca de fosforito 2 El bodegón también ofrece variedades de pescados y mariscos. Foto: Google

La Tasca de Fosforito se enorgullece de su extenso menú. Su carta clásica ofrece una amplia gama de opciones de otras pastas un poco más caras, pero baratas al final. Por ejemplo, los ravioles cuestan $8.500 mientras que los canelones o los sorrentinos tienen un precio de $10.500.

Si ya se te hizo agua la boca, no lo dudes. Este bodegón te espera en la avenida Hipólito Yrigoyen 1218, a metros de la avenida 9 de Julio, en pleno centro porteño. Este es uno de los barrios más dinámicos de Buenos Aires, ideal para disfrutar de una gran noche, buena comida y, por supuesto, de una que otra bebida.