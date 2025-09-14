El bodegón que tiene buenos precios en pastas.

La gastronomía se ha convertido en una razón de peso para que muchos viajeros elijan un destino, y esto es particularmente cierto en Argentina, especialmente en Buenos Aires, donde los bodegones son la estrella de la escena culinaria. Hay algunos que son tan icónicos que no se pueden dejar de visitar. Este es uno de ellos, un lugar que está entre los más económicos dentro del universo de locales porteños.

Ubicado en el corazón de Buenos Aires, este bodegón ha recibido excelentes calificaciones de sus clientes en Google sobre todo por los precios dentro de su carta. Lo único que te queda por hacer es visitarlo, pedir un buen plato y juzgar por ti mismo si su reputación es bien merecida.

Este bodegón es un clásico del centro porteño.

El bodegón para comer barato en Buenos Aires

El nombre de este popular bodegón es La Tasca de Fosforito. Este restaurante clásico tiene grandes opciones económicas para sus comensales por lo que se convierte en el punto de encuentro perfecto para disfrutar en familia de una comida fantástica, fiel a la tradición argentina.

En cuanto a los precios de este bodegón, podemos decir que son bastante accesibles. Por un costo que va desde los $7.500 se puede conseguir un plato generoso de comida típica como la pasta, al menos en sus versiones clásicas de ñoquis o de tallarines.

El bodegón también ofrece variedades de pescados y mariscos.

El bodegón también ofrece variedades de pescados y mariscos.

La Tasca de Fosforito se enorgullece de su extenso menú. Su carta clásica ofrece una amplia gama de opciones de otras pastas un poco más caras, pero baratas al final. Por ejemplo, los ravioles cuestan $8.500 mientras que los canelones o los sorrentinos tienen un precio de $10.500.

Si ya se te hizo agua la boca, no lo dudes. Este bodegón te espera en la avenida Hipólito Yrigoyen 1218, a metros de la avenida 9 de Julio, en pleno centro porteño. Este es uno de los barrios más dinámicos de Buenos Aires, ideal para disfrutar de una gran noche, buena comida y, por supuesto, de una que otra bebida.

