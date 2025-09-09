Los precios son un tema a tener cuenta, en línea con lo que se espera de un buen bodegón. Recientemente, un cliente del bodegón pidió una soda y una entraña con papas bravas, con lo que comieron 2 personas. A la cuenta que le llegó también hay que sumarle los dos cubiertos, por lo que terminó pagando en el final del ticket una suma de $45.800.
Situado en el coqueto barrio de VillaCrespo, el bodegónLosBohemios no solo ofrece buena comida, sino también la oportunidad de disfrutar del ambiente único de esta zona de Buenos Aires. Es que está identificado como la cantina del club Atlanta, lo que explica su nombre relacionado al apodo que tiene este equipo del ascenso porteño.