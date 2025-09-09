La entraña que es un clásico en este bodegón de Buenos Aires.

Foto: Google

La gastronomía es una de las grandes pasiones de los viajeros que llegan a Argentina, y en Buenos Aires, los bodegones son los reyes indiscutidos. Entre ellos, hay algunos que brillan con luz propia, convirtiéndose en paradas obligatorias para locales y turistas. Ante tanta diversidad, nunca está mal hacer una investigación previa en Internet.

En este caso se trata de un clásico de Buenos Aires que combina tradición y calidad. Con una alta puntuación en reseñas de Google, se ganó el corazón de quienes buscan una experiencia gastronómica típica argentina. Pero los precios también son un punto importante a tener en cuenta.

bodegon los bohemios 3
El bodegón Los Bohemios es un clásico del club Atlanta.

El bodegón bohemio ubicado en Buenos Aires

Si hay un plato que define a los bodegones argentinos, ese es la parrillada. En Los Bohemios, la carne de vaca no decepciona. Su menú ofrece una amplia variedad de opciones: desde milanesas y supremas con diferentes guarniciones hasta platos como bife de costilla, carne al horno, matambre a la pizza y otras opciones de corte. También hay ensaladas y entradas con gran presencia de pescados y mariscos en su carta.

Los precios son un tema a tener cuenta, en línea con lo que se espera de un buen bodegón. Recientemente, un cliente del bodegón pidió una soda y una entraña con papas bravas, con lo que comieron 2 personas. A la cuenta que le llegó también hay que sumarle los dos cubiertos, por lo que terminó pagando en el final del ticket una suma de $45.800.

bodegon los bohemios 2
El precio que pagó el cliente en el bodegón.

Situado en el coqueto barrio de VillaCrespo, el bodegónLosBohemios no solo ofrece buena comida, sino también la oportunidad de disfrutar del ambiente único de esta zona de Buenos Aires. Es que está identificado como la cantina del club Atlanta, lo que explica su nombre relacionado al apodo que tiene este equipo del ascenso porteño.

