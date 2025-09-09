En este caso se trata de un clásico de Buenos Aires que combina tradición y calidad. Con una alta puntuación en reseñas de Google, se ganó el corazón de quienes buscan una experiencia gastronómica típica argentina. Pero los precios también son un punto importante a tener en cuenta.

bodegon los bohemios 3 El bodegón Los Bohemios es un clásico del club Atlanta. Foto: Google

El bodegón bohemio ubicado en Buenos Aires

Si hay un plato que define a los bodegones argentinos, ese es la parrillada. En Los Bohemios, la carne de vaca no decepciona. Su menú ofrece una amplia variedad de opciones: desde milanesas y supremas con diferentes guarniciones hasta platos como bife de costilla, carne al horno, matambre a la pizza y otras opciones de corte. También hay ensaladas y entradas con gran presencia de pescados y mariscos en su carta.