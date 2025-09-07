En cuanto a los precios que dispone este bodegón, hay que tener en cuenta que son los convencionales. En el margen que abarca desde los $12.000 hasta los $20.000 se puede conseguir un plato abundante de comida típica de bodegón en todas sus variedades y que, en muchos casos, alcanza para alimentar más de una boca.

bodegon barcelona asturias Barcelona Asturias, un clásico bodegón de Palermo. Foto: Google

Barcelona Asturias también cuenta con una amplia variedad de platos. Su menú clásico incluye diversas opciones de milanesas o suprema con guarnición y distintos acompañantes, ensaladas, carne al horno, bife de costilla, matambre a la pizza, albóndigas con puré o mollejas al verdeo.

¿Se te hace agua la boca? Entonces debes ir a este bodegón que está situado en la avenida Córdoba 5899, dentro del coqueto barrio de Palermo, uno de los que más se destaca en Buenos Aires al momento de disfrutar la noche con gastronomía y, por qué no, alguna que otra bebida.