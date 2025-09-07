El bodegón también ofrece típica comida española.

El bodegón también ofrece típica comida española.

Foto: Google

La gastronomía es una magnífica opción que muchos viajeros eligen, particularmente en Argentina y sobre todo en Buenos Aires, donde los bodegones son los protagonistas. Algunos destacan tanto que son imprescindibles de visitar. Este es un ejemplo perfecto, ya que fue calificado por un comensal "entre los 5 mejores que he ido".

Este bodegón se encuentra dentro de Buenos Aires, donde las personas que asisten lo han calificado con varias estrellas en su reputación de Google. Solamente será cuestión de asistir, pedir un buen plato de comida y comprobar si efectivamente es así.

bodegon barcelona asturias 3
Las milanesas son un clásico también en este bodegón.

El bodegón que está "entre los 5 mejores de Buenos Aires"

El nombre de este bodegón es Barcelona Asturias. Este emblemático establecimiento, descrito por un comensal en la reputación de Google como “entre los 5 mejores de Buenos Aires”, es el lugar perfecto para reunirse en familia y disfrutar de una comida extraordinaria típica de Argentina.

En cuanto a los precios que dispone este bodegón, hay que tener en cuenta que son los convencionales. En el margen que abarca desde los $12.000 hasta los $20.000 se puede conseguir un plato abundante de comida típica de bodegón en todas sus variedades y que, en muchos casos, alcanza para alimentar más de una boca.

bodegon barcelona asturias
Barcelona Asturias, un clásico bodegón de Palermo.

Barcelona Asturias también cuenta con una amplia variedad de platos. Su menú clásico incluye diversas opciones de milanesas o suprema con guarnición y distintos acompañantes, ensaladas, carne al horno, bife de costilla, matambre a la pizza, albóndigas con puré o mollejas al verdeo.

¿Se te hace agua la boca? Entonces debes ir a este bodegón que está situado en la avenida Córdoba 5899, dentro del coqueto barrio de Palermo, uno de los que más se destaca en Buenos Aires al momento de disfrutar la noche con gastronomía y, por qué no, alguna que otra bebida.

