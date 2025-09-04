Los precios son lo más llamativo de este bodegón. Por una suma de $31.000 se puede conseguir una buena y abundante milanesa de ternera con papas fritas, que claramente es para compartir entre 2 o 3 personas. También hay otras variedades de este plato típico argentino.

bodegon el globito El bodegón mítico ubicado en Parque Patricios. Foto: Google

El Globito ofrece también varias opciones de platos. El menú del clásico bodegón incluye varias opciones en el plato principal dentro de su carta. Se puede optar por suprema de pollo, variedades de pasta, porciones de carne a la parrillada y también algunas de pescado.

El bodegón está ubicado sobre avenida Caseros 3159, dentro de la sede de Huracán de Parque Patricios donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas de Buenos Aires.