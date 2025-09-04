El bodegón se destaca por sus platos abundantes para compartir.

El bodegón se destaca por sus platos abundantes para compartir.

Foto: Google

El turismo gastronómico es una excelente opción que suelen utilizar varios visitantes, especialmente en Argentina. En Buenos Aires, los bodegones son la estrella en este rubro, pero hay algunos que sin lugar a dudas merecen ser visitados. Este es el caso ideal porque tiene abundantes porciones de comida para compartir.

Este bodegón está ubicado en el corazón de Buenos Aires, donde sus dueños aseguran que son los reyes de la comida abundante. Y los cientos de turistas que pasan por sus mesas durante el año ratifican esta versión por lo que sólo será cuestión de visitarlo para comprobarlo.

bodegon el globito 2
El bodegón que está ubicado en el club Huracán.

El bodegón que está ubicado en el club Huracán.

El bodegón con “porciones exageradas”

El nombre del bodegón en cuestión es bastante concreto ya que lo han denominado como El Globito. Este mítico lugar, que fue calificado en Google como “un típico bodegón de club de barrio donde las porciones son exageradas”, se convierte en el punto ideal para reunirse en familia y comer algo tremendo durante cualquier época del año que una persona visite Buenos Aires.

Los precios son lo más llamativo de este bodegón. Por una suma de $31.000 se puede conseguir una buena y abundante milanesa de ternera con papas fritas, que claramente es para compartir entre 2 o 3 personas. También hay otras variedades de este plato típico argentino.

bodegon el globito
El bodegón mítico ubicado en Parque Patricios.

El bodegón mítico ubicado en Parque Patricios.

El Globito ofrece también varias opciones de platos. El menú del clásico bodegón incluye varias opciones en el plato principal dentro de su carta. Se puede optar por suprema de pollo, variedades de pasta, porciones de carne a la parrillada y también algunas de pescado.

El bodegón está ubicado sobre avenida Caseros 3159, dentro de la sede de Huracán de Parque Patricios donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas de Buenos Aires.

Temas relacionados:

Te puede interesar