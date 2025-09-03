El bodegón Los García ofrece una buena variedad gastronómica.

El turismo gastronómico es una excelente opción que suelen utilizar varios visitantes, especialmente en Argentina. En Buenos Aires, los bodegones son la estrella en este rubro, pero hay algunos que sin lugar a dudas merecen ser visitados. Este es el caso ideal porque ofrece mucha variedad para comer muchos tipos de sánguches.

Este bodegón está ubicado dentro del corazón de Buenos Aires, donde sus dueños aseguran que son los reyes de la variedad de sánguches. Y los cientos de turistas que pasan por sus mesas durante el año ratifican esta versión por lo que sólo será cuestión de visitarlo para ratificarla.

El bodegón Los García ofrece una buena variedad gastronómica.

El bodegón que ofrece varios sánguches

El nombre del bodegón en cuestión es bastante concreto ya que lo han denominado como Los García. En este mítico lugar donde los sanguches son la estrella, por lo que se convierte en el punto ideal para reunirse en familia y comer algo tremendo durante cualquier época del año que una persona visite Buenos Aires

Los precios son lo más llamativo de este bodegón. Por una suma de $13.000 se puede conseguir un buen "sanguchazo", tal como lo denominan en su carta, que está compuesto de mortadela, queso y pistacho.

Los García ofrece también varias opciones de sánguches. El menú del clásico bodegón incluye varias opciones para poner entre los panes. Se puede optar por uno de milanesa completo, de matambre de carne, de pollo al escabeche, de capresse o el clásico de jamón y queso. Sus precios rondan entre los $11.000 y $20.000.

El bodegón está ubicado sobre calle Del Valle Iberlucea al 2.645, dentro de Lanús donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas de Buenos Aires.

