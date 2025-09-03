Los precios son lo más llamativo de este bodegón. Por una suma de $13.000 se puede conseguir un buen "sanguchazo", tal como lo denominan en su carta, que está compuesto de mortadela, queso y pistacho.

bodegon los garcía 3

Los García ofrece también varias opciones de sánguches. El menú del clásico bodegón incluye varias opciones para poner entre los panes. Se puede optar por uno de milanesa completo, de matambre de carne, de pollo al escabeche, de capresse o el clásico de jamón y queso. Sus precios rondan entre los $11.000 y $20.000.

El bodegón está ubicado sobre calle Del Valle Iberlucea al 2.645, dentro de Lanús donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas de Buenos Aires.