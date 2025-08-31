Este bodegón está ubicado dentro del corazón de Buenos Aires, donde sus dueños aseguran que son los reyes de la variedad en el menú ejecutivo. Y los cientos de turistas que pasan por sus mesas durante el año ratifican esta versión por lo que sólo será cuestión de visitarlo para ratificarla.

bodegon de barrio El menú ejecutivo es una de las mejores opciones en este bodegón. Foto: Google

El bodegón que ofrece un menú ejecutivo económico

El nombre del bodegón en cuestión es bastante concreto ya que lo han denominado como Bodegón de Barrio. En este mítico lugar donde el menú ejecutivo es la estrella, por lo que se convierte en el punto ideal para reunirse en familia y comer algo tremendo durante cualquier época del año que una persona visite Buenos Aires