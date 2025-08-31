El menú ejecutivo es una de las mejores opciones en este bodegón.

El turismo gastronómico es una excelente opción que suelen utilizar varios visitantes, especialmente en Argentina. En Buenos Aires, los bodegones son la estrella en este rubro, pero hay algunos que sin lugar a dudas merecen ser visitados. Este es el caso ideal porque ofrece mucha variedad para comer un menú ejecutivo a buen precio.

Este bodegón está ubicado dentro del corazón de Buenos Aires, donde sus dueños aseguran que son los reyes de la variedad en el menú ejecutivo. Y los cientos de turistas que pasan por sus mesas durante el año ratifican esta versión por lo que sólo será cuestión de visitarlo para ratificarla.

El bodegón que ofrece un menú ejecutivo económico

El nombre del bodegón en cuestión es bastante concreto ya que lo han denominado como Bodegón de Barrio. En este mítico lugar donde el menú ejecutivo es la estrella, por lo que se convierte en el punto ideal para reunirse en familia y comer algo tremendo durante cualquier época del año que una persona visite Buenos Aires

Los precios son lo más llamativo de este bodegón. Por una suma de $14.000 se puede conseguir un buen menú ejecutivo que consta de un plato principal, bebida (gaseosa, vino o agua) y postre o café.

Bodegón de Barrio ofrece también varias opciones de platos. El menú del clásico bodegón incluye varias opciones en el plato principal del menú ejecutivo. Se puede optar por milanesa con guarnición, pollo o costillas de cerdo también con guarnición, ñoquis o fideos con salsa y hasta tarta del día.

El bodegón está ubicado sobre avenida Fondo de la Legua al 389, dentro de las inmediaciones de Boulogne donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas de Buenos Aires.

