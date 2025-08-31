Los precios son lo más llamativo de este bodegón. Por una suma de $14.000 se puede conseguir un buen menú ejecutivo que consta de un plato principal, bebida (gaseosa, vino o agua) y postre o café.
bodegon de barrio
El menú ejecutivo es una de las mejores opciones en este bodegón.
Foto: Google
Bodegón de Barrio ofrece también varias opciones de platos. El menú del clásico bodegón incluye varias opciones en el plato principal del menú ejecutivo. Se puede optar por milanesa con guarnición, pollo o costillas de cerdo también con guarnición, ñoquis o fideos con salsa y hasta tarta del día.
El bodegón está ubicado sobre avenida Fondo de la Legua al 389, dentro de las inmediaciones de Boulogne donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas de Buenos Aires.