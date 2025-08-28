Los precios son lo más llamativo de este bodegón. Por una suma de $36.000 se puede conseguir una buena paella española que alcanza sobradamente para 2 comensales. A este precio hay que agregarle la bebida, que tampoco es cara ya que una gaseosa grande cuesta alrededor de $5.000.

El bodegón de comida española por excelencia.

Gijón ofrece también varias opciones de platos. El menú del clásico bodegón español incluye una variedad complementa la experiencia culinaria. Entre los destacados se encuentran algunas variedades de tortilla, porciones gigantes de rabas, bife de chorizo completo y también postres.

El bodegón está ubicado sobre calle Chile al 1.402, dentro de las inmediaciones de Montserrat donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas de Buenos Aires.