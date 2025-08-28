El bodegón de comida española por excelencia.

El bodegón de comida española por excelencia.

Foto: Google

El turismo gastronómico es una excelente opción que suelen utilizar varios visitantes, especialmente en Argentina. En Buenos Aires, los bodegones son la estrella en este rubro, pero hay algunos que sin lugar a dudas merecen ser visitados. Este es el caso ideal porque ofrece mucha variedad de comida española, como una buena paella.

Este bodegón está ubicado dentro del corazón de Buenos Aires, donde sus dueños aseguran que son los reyes de la paella. Y los cientos de turistas que pasan por sus mesas durante el año ratifican esta versión por lo que sólo será cuestión de visitarlo para ratificarla.

bodegon gijon 3
El bodegón de comida española por excelencia.

El bodegón de comida española por excelencia.

El bodegón que ofrece una paella económica

El nombre del bodegón en cuestión es bastante concreto ya que lo han denominado como Gijón. En este mítico lugar donde la paella es la estrella, por lo que se convierte en el punto ideal para reunirse en familia y comer algo tremendo durante cualquier época del año que una persona visite Buenos Aires

Los precios son lo más llamativo de este bodegón. Por una suma de $36.000 se puede conseguir una buena paella española que alcanza sobradamente para 2 comensales. A este precio hay que agregarle la bebida, que tampoco es cara ya que una gaseosa grande cuesta alrededor de $5.000.

bodegon gijon
El bodegón de comida española por excelencia.

El bodegón de comida española por excelencia.

Gijón ofrece también varias opciones de platos. El menú del clásico bodegón español incluye una variedad complementa la experiencia culinaria. Entre los destacados se encuentran algunas variedades de tortilla, porciones gigantes de rabas, bife de chorizo completo y también postres.

El bodegón está ubicado sobre calle Chile al 1.402, dentro de las inmediaciones de Montserrat donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas de Buenos Aires.

Temas relacionados:

Te puede interesar