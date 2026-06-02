Neurociencia: si sos de las personas que gasta mucho dinero, tu cerebro funciona diferente al de los demás

En el cerebro hay distintas sustancias que influyen directamente sobre la relación persona/dinero, el riesgo y las recompensas. Detrás de cada gasto considerado impulsivo, donde se compra y gasta sin pensar realmente, es una apuesta arriesgada y una decisión imprudente en la que se ponen en juego mecanismos químicos que afectan de lleno en la forma en que el cerebro interpreta el placer, la ansiedad, la paciencia o incluso el riesgo.

De acuerdo con al neurociencia, existen específicamente cuatro sustancias químicas a la hora en que una persona administra dinero o genera un gasto al consumir, esas son:

cerebro, dinero Los gastos de más, se notan en el funcionamiento cerebral por medio de 4 funciones. Foto Canva