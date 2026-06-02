Ante una mínima entrada de dinero extra o algunos pesos que sobraron en la cuenta del banco, algunas personas se entusiasman y gastan y gastan sin parar. Otras en cambio, piensan fríamente: usan, cuidan e invierten. Pero ¿Qué hace que ciertas personas gasten impulsivamente? Para la neurociencia, la respuesta está en el cerebro.
Neurociencia: si sos de las personas que gasta mucho dinero, tu cerebro funciona diferente al de los demás
Una persona con dinero, tiene dos caminos viables: usar y ahorrar o gastar de más. En el segundo caso, la neurociencia explica que el cerebro funciona diferente
Esta disciplina que estudia el sistema nervioso compuesto entre otros por el cerebro, para comprender como funciona ante lo que haga el humano, ha demostrado que lo que hacemos, decimos y cómo actuamos es en gran parte, una forma particular en que el cerebro procesa la información, anticipa el futuro, decide y regula las emociones.
Neurociencia: si sos de las personas que gasta mucho dinero, tu cerebro funciona diferente al de los demás
En el cerebro hay distintas sustancias que influyen directamente sobre la relación persona/dinero, el riesgo y las recompensas. Detrás de cada gasto considerado impulsivo, donde se compra y gasta sin pensar realmente, es una apuesta arriesgada y una decisión imprudente en la que se ponen en juego mecanismos químicos que afectan de lleno en la forma en que el cerebro interpreta el placer, la ansiedad, la paciencia o incluso el riesgo.
De acuerdo con al neurociencia, existen específicamente cuatro sustancias químicas a la hora en que una persona administra dinero o genera un gasto al consumir, esas son:
- Dopamina: está relacionada con la búsqueda de gratificación instantánea. Cuando sus niveles están bajos se siente la desmotivación e insatisfacción y la persona tiene que obtener placer rápido; el gasto compulsivo.
- Acetilcolina: ayuda a evaluar riesgos antes de tomar decisiones. Cuando los niveles son bajos, las personas pueden perder sensibilidad frente al peligro y subestimar riesgos económicos.
- Norepinefrina: es el sistema de alarma interno del cerebro y participa en la reacción de huida frente a situaciones de amenaza.
- Serotonina: tener niveles bajos de serotonina suelen relacionarse con tristeza, ansiedad o desánimo emocional.