Para la neurociencia, las personas que sigan teniendo este hábito milenario podrán cuidar su cerebro y mejorarlo

Para la neurociencia escribir a mano puede salvar su memoria, cuidar su cerebro y mejorar el aprendizaje de las personas

Escribir a mano tiene un impacto cognitivo fundamental. Por mucho tiempo estuvo asociado a la mejora de la función mental y retención de la memoria. Es un hábito físico que involucra varias áreas del cerebro a la misma vez, sobre todo las relacionadas con habilidades motoras, la de la visión y el procesamiento del pensamiento mismo.

Para diversos estudios enfocados en este tema, con el simple hecho de que una persona escriba a mano activará el sistema que filtra y prioriza la información potenciando beneficiosamente la creatividad y el enfoque.

Escribir en una computadora, más allá de ofrecer soluciones reales ante la vida cotidiana que va más rápido que todos nosotros, aporta velocidad y productividad, pero el cerebro procesa de manera diferente ambos tipos de escritura.

persona escribiendo con computadora La transición de escribir a mano a lo digital tiene un costo para nuestras capacidades mentales. Foto Canva

La neurociencia ha demostrado que las experiencias multisensoriales que se obtienen al escribir a mano pueden estimular una mayor actividad en los centros de memoria del cerebro. Por el contrario, escribir con una máquina tecnológica podría reducir la profundidad de la codificación de información en la memoria.

Es decir, al usar dispositivos electrónicos, el cerebro omite la decodificación de la información en el nivel fonológico, grafémico y motor. Esto afecta directamente la forma en que retenemos datos, ya que tan solo sacándole una foto a un apunte en vez de escribirlo no genera el mismo rastro en la memoria que el esfuerzo físico de redactar.