Neurociencia: ¿qué ocurre en nuestro cerebro cuando tenemos miedo a las alturas?

Se puede referir al miedo en singular, pero es tan plural como personas existen en esta sociedad. Es por eso que hay miles de formas en que el cuerpo se expresa cuando se siente amenazado, aunque muchas veces esos miedos vienen biológicamente desde el cerebro.

Para algunas personas, el miedo a las alturas puede ser lo más lógico y racional que existe, aunque para la neurociencia es más bien "irracional". Sentirse amenazados cuando los pies no se apoyan sobre el suelo, cuando estamos en un lugar relativamente alto o incluso en un avión, genera pánico y esa acrofobia es uno de los miedos más habituales.

Este miedo es una respuesta fisiológica incorporada en el sistema nervioso y va recorriendo todo el cuerpo. Es decir, ese temor es una forma en que se demuestra que la especie humana evolucionó y previene cualquier tragedia que ponga en peligro la vida; eso es lo que hace el cerebro.

altura, miedo La acrofobia es un miedo a las alturas que resulta incapacitante para quien la experimenta y es un miedo irracional, pues no es una respuesta adaptativa ante un peligro que realmente suponga una amenaza. Fuente Canva

A raíz de diversos estudios de la ciencia y de la neurociencia, los resultados mostraron que el miedo a las alturas se genera mediante el procesamiento de información sobre la altura; o sea, hay neuronas en la amígdala basolateral, una región cerebral asociada al procesamiento del miedo. Ellas se activan cuando uno se encuentra en superficies elevadas y el estímulo genera un aumento de la frecuencia cardíaca y la inmovilidad.

Además, en este miedo a las alturas intervienen no solo lo visual, sino también el sistema vestibular, ubicado en el oído interno, que regula el equilibrio y la orientación espacial. Cuando hay altura, esta sincronización se altera y empiezan los síntomas del miedo, mareo, inseguridad, etc.