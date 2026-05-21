Cada vez es más común encontrar personas que, al escribir a mano, lo hacen de cierta forma y cierta rapidez. Aunque muchos lo ven como una simple cuestión de estilo, el hábito de una escritura lenta puede reflejar rasgos profundos de la personalidad. Para poder entender bien qué significa esta condición, nada mejor que ver qué dice la grafología.
Qué significa si tengo una escritura lenta o pausada, según la grafología
Esta situación se produce cuando vemos un texto en el que la velocidad de la escritura muestra la reacción mental de la persona ¿Qué significa?
Hay dos formas en que la mente procesa el acto de la escritura: quienes escriben lento o pausado y quienes lo hacen rápido. Hoy te contamos el primer caso.
Qué significa escribir de forma lenta o pausada
Escribir en un mismo texto, palabra y oración todo de forma lenta y pausado, es una característica de la persona que no pasa para nada desapercibido. Este tipo de escritura transmite mucho más de lo que creemos, ya que el acto de escribir si bien es mecánico, también es una herramienta para conocer a la persona en cuanto a su propio conocimiento, personalidad u orientación. En este sentido, el mejor análisis es el tiempo que tomamos en escribir.
Persona con dificultades de asimilación y comprensión
La velocidad con que una persona realiza la escritura nos muestra la medida del tiempo invertido en los procesos de ideación, así como la rapidez de reacción mental. Así es como una persona con escasa ideación, interrumpirá la velocidad de su escritura y enlentecerá su ejecución para acomodarla a la actividad mental.
Una escritura lenta es cuando el autor hace menos de 100 letras por minuto. Tiene un trazado abundante en adornos, complicado y con añadidos innecesarios, torpeza , inseguras y deterioradas. El significado en este caso responde a la incultura, dificultades musculares, dificultades de asimilación y comprensión, senectud, enfermedad e inhibición.
Es reflexiva, atenta e introvertida
Cuando se trata de un tipo de escritura más pausado o mesurada de 100 a 130 letras por minuto, responde a una escritura bien realizada porque situar debidamente los signos de puntuación, casi no hay abreviaturas, es vertical, reposada y de adecuada terminación. Este caso quiere decir que hay una cierta reflexión, atención, calidad en el trabajo e introversión.