Qué significa si tengo una escritura lenta o pausada, según la grafología

Escribir en un mismo texto, palabra y oración todo de forma lenta y pausado, es una característica de la persona que no pasa para nada desapercibido. Este tipo de escritura transmite mucho más de lo que creemos, ya que el acto de escribir si bien es mecánico, también es una herramienta para conocer a la persona en cuanto a su propio conocimiento, personalidad u orientación. En este sentido, el mejor análisis es el tiempo que tomamos en escribir.

Persona con dificultades de asimilación y comprensión

La velocidad con que una persona realiza la escritura nos muestra la medida del tiempo invertido en los procesos de ideación, así como la rapidez de reacción mental. Así es como una persona con escasa ideación, interrumpirá la velocidad de su escritura y enlentecerá su ejecución para acomodarla a la actividad mental.

dos tipos de letra, una lenta y otra pausada En el primer caso tenemos el ejemplo de una letra lenta y una letra pausada, ambas significan cosas diferentes sobre la persona. Fuente CEFORVIG LTDA

Una escritura lenta es cuando el autor hace menos de 100 letras por minuto. Tiene un trazado abundante en adornos, complicado y con añadidos innecesarios, torpeza , inseguras y deterioradas. El significado en este caso responde a la incultura, dificultades musculares, dificultades de asimilación y comprensión, senectud, enfermedad e inhibición.

Es reflexiva, atenta e introvertida

Cuando se trata de un tipo de escritura más pausado o mesurada de 100 a 130 letras por minuto, responde a una escritura bien realizada porque situar debidamente los signos de puntuación, casi no hay abreviaturas, es vertical, reposada y de adecuada terminación. Este caso quiere decir que hay una cierta reflexión, atención, calidad en el trabajo e introversión.