El bodegón que vende pastas XL desde $3.600 en pleno 2026

Un bodegón histórico donde en pleno 2026 se puede comer pastas abundantes y caseras a precios muy bajos.Pippo es un clásico que se mantiene como la opción más barata para los amantes de la pasta en CABA.
Salir a comer en Buenos Aires puede costar lo mismo que una compra en el supermercado para todo el mes. Afortunadamente todavía existe Pippo, un restaurante donde comer pastas caseras, abundantes y a precios que parecen de otro tiempo. No es nuevo, no es tendencia ni necesita influencers. simplemente es un clásico porteño que funciona desde 1926 y sigue llenándose a diario.
Pippo lleva casi 90 años sirviendo platos italianos sin mayores pretensiones, con manteles de papel, mozos de oficio y porciones grandes. En tiempos donde un plato promedio de pasta supera fácilmente los $10.000 en CABA, este bodegón sigue ofreciendo precios muy económicos.
Su especialidad clásica son las pastas secas y frescas con salsas clásicas, realizadas de forma casera y servidas en cantidades que tranquilamente se pueden compartir.
Abril 2026: Precios actualizados ¿cuánto cuesta comer pastas en Pippo?
De acuerdo con la carta vigente, estos son algunos de los precios más bajos de Buenos Aires para pastas, incluso ajustados a la inflación actual:
- Vermicelli o tallarines al huevo: desde $3.600
- Fucciles al huevo: $3.600
- Ravioles de pollo y verdura: $4.700
- Ñoquis de papa: $4.900
- Ñoquis tricolores: $5.200
- Sorrentinos de jamón y muzzarella: $6.800
- Lasaña de carne: $7.300
Las salsas se pagan aparte, pero también son económicas:
- Fileto: $1.500
- Tuco con carne: $1.800
- Pesto: $1.600
- Bolognesa: $2.200
- Cuatro quesos: $2.700
Dónde queda el bodegón Pippo
Pippo está en pleno centro porteño, ideal para turistas y locales: Paraná 356, Microcentro, Ciudad de Buenos Aires. A metros del subte B (Callao) y rodeado de teatros y oficinas.
Abre de martes a domingo de 12 a 24. Es importante ir con tiempo, ya que suele haber una larga fila, especialmente al mediodía y por la noche.
Por qué el bodegón Pippo sigue siendo el más barato
Son muchas las características que diferencian a Pippo, pero las claves están en:
- Producción propia y sin “gourmetización”
- Carta simple y eficiente
- Porciones pensadas para compartir
- Recetas clásicas sin fusiones ni reinterpretaciones
- Alta rotación diaria, lo que mantiene precios competitivos
Por este motivo, medios especializados y rankings gastronómicos lo siguen destacando como el bodegón más barato del centro porteño para comer pastas.