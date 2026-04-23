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Un clásico

El bodegón que vende pastas XL desde $3.600 en pleno 2026

Se trata de Pippo, la alternativa más barata para comer pastas secas y frescas. También tiene otros platos

Gonzalo Ponce
Por Gonzalo Ponce [email protected]
Un bodegón de pastas clásico.

Un bodegón de pastas clásico.

Un bodegón histórico donde en pleno 2026 se puede comer pastas abundantes y caseras a precios muy bajos.Pippo es un clásico que se mantiene como la opción más barata para los amantes de la pasta en CABA.

Salir a comer en Buenos Aires puede costar lo mismo que una compra en el supermercado para todo el mes. Afortunadamente todavía existe Pippo, un restaurante donde comer pastas caseras, abundantes y a precios que parecen de otro tiempo. No es nuevo, no es tendencia ni necesita influencers. simplemente es un clásico porteño que funciona desde 1926 y sigue llenándose a diario.

Bodegón Pippo 3

Pippo lleva casi 90 años sirviendo platos italianos sin mayores pretensiones, con manteles de papel, mozos de oficio y porciones grandes. En tiempos donde un plato promedio de pasta supera fácilmente los $10.000 en CABA, este bodegón sigue ofreciendo precios muy económicos.

Su especialidad clásica son las pastas secas y frescas con salsas clásicas, realizadas de forma casera y servidas en cantidades que tranquilamente se pueden compartir.

Abril 2026: Precios actualizados ¿cuánto cuesta comer pastas en Pippo?

De acuerdo con la carta vigente, estos son algunos de los precios más bajos de Buenos Aires para pastas, incluso ajustados a la inflación actual:

  • Vermicelli o tallarines al huevo: desde $3.600
  • Fucciles al huevo: $3.600
  • Ravioles de pollo y verdura: $4.700
  • Ñoquis de papa: $4.900
  • Ñoquis tricolores: $5.200
  • Sorrentinos de jamón y muzzarella: $6.800
  • Lasaña de carne: $7.300

Las salsas se pagan aparte, pero también son económicas:

  • Fileto: $1.500
  • Tuco con carne: $1.800
  • Pesto: $1.600
  • Bolognesa: $2.200
  • Cuatro quesos: $2.700

Dónde queda el bodegón Pippo

Pippo está en pleno centro porteño, ideal para turistas y locales: Paraná 356, Microcentro, Ciudad de Buenos Aires. A metros del subte B (Callao) y rodeado de teatros y oficinas.

Abre de martes a domingo de 12 a 24. Es importante ir con tiempo, ya que suele haber una larga fila, especialmente al mediodía y por la noche.

Por qué el bodegón Pippo sigue siendo el más barato

Son muchas las características que diferencian a Pippo, pero las claves están en:

  • Producción propia y sin “gourmetización”
  • Carta simple y eficiente
  • Porciones pensadas para compartir
  • Recetas clásicas sin fusiones ni reinterpretaciones
  • Alta rotación diaria, lo que mantiene precios competitivos

Por este motivo, medios especializados y rankings gastronómicos lo siguen destacando como el bodegón más barato del centro porteño para comer pastas.

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