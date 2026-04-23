El bodegón que vende pastas XL desde $3.600 en pleno 2026

Pippo lleva casi 90 años sirviendo platos italianos sin mayores pretensiones, con manteles de papel, mozos de oficio y porciones grandes. En tiempos donde un plato promedio de pasta supera fácilmente los $10.000 en CABA, este bodegón sigue ofreciendo precios muy económicos.

Su especialidad clásica son las pastas secas y frescas con salsas clásicas, realizadas de forma casera y servidas en cantidades que tranquilamente se pueden compartir.

Abril 2026: Precios actualizados ¿cuánto cuesta comer pastas en Pippo?

De acuerdo con la carta vigente, estos son algunos de los precios más bajos de Buenos Aires para pastas, incluso ajustados a la inflación actual:

Vermicelli o tallarines al huevo: desde $3.600

desde $3.600 Fucciles al huevo: $3.600

$3.600 Ravioles de pollo y verdura: $4.700

$4.700 Ñoquis de papa: $4.900

$4.900 Ñoquis tricolores: $5.200

$5.200 Sorrentinos de jamón y muzzarella: $6.800

$6.800 Lasaña de carne: $7.300

Las salsas se pagan aparte, pero también son económicas:

Fileto: $1.500

$1.500 Tuco con carne: $1.800

$1.800 Pesto: $1.600

$1.600 Bolognesa: $2.200

$2.200 Cuatro quesos: $2.700

Dónde queda el bodegón Pippo

Pippo está en pleno centro porteño, ideal para turistas y locales: Paraná 356, Microcentro, Ciudad de Buenos Aires. A metros del subte B (Callao) y rodeado de teatros y oficinas.

Abre de martes a domingo de 12 a 24. Es importante ir con tiempo, ya que suele haber una larga fila, especialmente al mediodía y por la noche.

Por qué el bodegón Pippo sigue siendo el más barato

Son muchas las características que diferencian a Pippo, pero las claves están en:

Producción propia y sin “gourmetización”

Carta simple y eficiente

Porciones pensadas para compartir

Recetas clásicas sin fusiones ni reinterpretaciones

Alta rotación diaria, lo que mantiene precios competitivos

Por este motivo, medios especializados y rankings gastronómicos lo siguen destacando como el bodegón más barato del centro porteño para comer pastas.