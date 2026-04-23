Detuvieron a una pareja luego de que un niño de 2 años ingresara golpeado y diera positivo en cocaína

MPF2.jpeg El Ministerio Público Fiscal abrió una investigación tras la internación del niño. Foto: archivo

La investigación por posible maltrato infantil

Tras la denuncia que radicaron los médicos del hospital Notti, la Justicia ordenó la detención de los progenitores del niño. Quedaron a disposición de la Unidad Fiscal Correccional y en las próximas horas podrían ser imputados por lesiones dolosas -resta ver si son leves o graves- y lesiones culposas -por el consumo de la cocaína-.

La investigación buscará determinar cómo fue que el nene ingirió la cocaína. Fuentes judiciales detallaron que la madre dijo extraoficialmente que ella misma consume ese estupefaciente, por lo que surgió la hipótesis de que se lo trasladó al amamantar o que el pequeño lo tomó accidentalmente de un plato sobre una mesa.

Más allá de la investigación penal, se dio intervención al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) que ordenó medidas tutelares respecto al niño y también a su hermano de 4 años. Ambos quedaron internados en el hospital a cargo de una tía mientras se define si son ubicados con un familiar en forma permanente o son trasladados a un hogar estatal.

Este jueves también se conoció la imputación del padrastro de un niño de casi 2 años que ingresó al Notti con múltiples golpes en su cuerpo.