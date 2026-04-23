Un presunto caso de maltrato infantil, que no sólo involucra golpes sino también consumo de cocaína en un niño de apenas 2 años, derivó en la detención de sus padres. El pequeño se encuentra en buen estado de salud, mientras que sus progenitores podrían ser imputados en las próximas horas.
Detuvieron a una pareja luego de que un niño de 2 años ingresara golpeado y diera positivo en cocaína
El presunto caso de maltrato infantil podría derivar en la imputación contra los padres del niño que viven en las inmediaciones del Parque Central, en Ciudad
El caso se destapó cuando el niño fue trasladado desde su casa en la Cuarta Sección de Ciudad hasta el hospital Notti por sus padres, de 29 y 26 años, porque se encontraba descompensado. En ese nosocomio pediátrico fue estabilizado y quedó internado fuera de peligro.
Pero a los médicos les llamó la atención que el pequeño presentaba signos sospechosos de maltrato infantil, mayormente moretones que podrían ser producidos por golpes. Pero no sólo eso, sino que los estudios de sangre arrojaron resultados positivos de cocaína.
La investigación por posible maltrato infantil
Tras la denuncia que radicaron los médicos del hospital Notti, la Justicia ordenó la detención de los progenitores del niño. Quedaron a disposición de la Unidad Fiscal Correccional y en las próximas horas podrían ser imputados por lesiones dolosas -resta ver si son leves o graves- y lesiones culposas -por el consumo de la cocaína-.
La investigación buscará determinar cómo fue que el nene ingirió la cocaína. Fuentes judiciales detallaron que la madre dijo extraoficialmente que ella misma consume ese estupefaciente, por lo que surgió la hipótesis de que se lo trasladó al amamantar o que el pequeño lo tomó accidentalmente de un plato sobre una mesa.
Más allá de la investigación penal, se dio intervención al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) que ordenó medidas tutelares respecto al niño y también a su hermano de 4 años. Ambos quedaron internados en el hospital a cargo de una tía mientras se define si son ubicados con un familiar en forma permanente o son trasladados a un hogar estatal.
Este jueves también se conoció la imputación del padrastro de un niño de casi 2 años que ingresó al Notti con múltiples golpes en su cuerpo.