Thiago es un niño mendocino de 3 años, padece sordera y busca su implante coclear extraviado en el centro

Cómo se pudo haber perdido el implante coclear

implante coclear perdido Para quien pueda aportar datos sobre la bobina del implante coclear del niño, puede comunicarse con los números del flayer.

Según manifestó Ariel, lo que se extravió fue la bobina del implante coclear, Se trata de un aparato pequeño, redondo y con una ficha, es similar a una medalla.

El abuelo de Thiago explicó que esa bobina posee un imán, por lo que puede haber quedado adherido a una reja, o a alguna superficie metálica. El día lunes por la tarde, cuando Thiago se encontraba cerca de las inmediaciones de la Plaza Italia (25 de mayo y San Lorenzo, de Ciudad) su familia se dio cuenta de que le faltaba la bobina.

La función que tiene ese aparato es transformar el sonido en impulsos eléctricos, que finalmente estimulan el nervio auditivo. El implante coclear cuenta de dos partes: una externa -el micrófono y el procesador- y una externa -la bobina que convierte los estímulos de sonido en impulsos eléctricos- esto último es lo que se ha perdido.

Si bien aún tienen la esperanza de encontrarlo, también saben que esto podría no ocurrir. El implante coclear y los dispositivos que lo conforman tienen altos costos que la familia no podría pagar, por eso apelan a que alguien en la zona lo haya visto y guardado.

La mamá de Thiago, principal denunciante del caso Próvolo

_Daiana Lizárraga y familiaok Daiana Lizárraga, su esposo y sus hijos. El más pequeño, Thiago, es quien perdió la bobina del implante coclear. La familia pide ayuda para recuperarlo. Redes sociales

Daiana Lizárraga, mamá de Thiago y de una niña mayor, y casada con Pablo, quien también es una persona sorda- no es desconocida para la sociedad mendocina. Es una de las personas que se animó a hablar y a denunciar el abuso eclesiástico más importante del país, el caso Próvolo.

Después de que los imputados religiosos Horacio Corbacho, Nicola Corradi y los dos jardineros Armando Gómez y Jorge Bordón fueron condenados por abuso sexual, Daiana y las demás víctimas que declararon sintieron que se cerraba uno de los capítulos más oscuros de su historia.

Ahora ya con una vida nueva y una familia que pudo construir junto a su pareja, necesita de la solidaridad de los mendocinos esta vez para ayudar a su hijo más pequeño.