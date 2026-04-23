Thiago es un niño mendocino de 3 años, padece sordera y busca su implante coclear extraviado en el centro

Thiago es un niño mendocino de tres años, que hace algunos días se encontraba en el centro de Mendoza cuando extravió un artefacto que pertenece a su implante coclear, porque el niño, al igual que su mamá, su papá y su hermanita, es sordo.
La familia está muy preocupada intentando obtener ayuda para ubicar el dispositivo sin el cual Thiago no puede escuchar.
Canal 7 dialogó con su abuelo, Ariel Lizárraga, quien dio algunos datos del aparato extraviado y pidió de la solidaridad de las personas que pudieron haberlo hallado. Recordó que este no tiene ningún valor para nadie, excepto para Thiago, que lo necesita para rehacer su vida cotidiana con normalidad.
Cómo se pudo haber perdido el implante coclear
Según manifestó Ariel, lo que se extravió fue la bobina del implante coclear, Se trata de un aparato pequeño, redondo y con una ficha, es similar a una medalla.
El abuelo de Thiago explicó que esa bobina posee un imán, por lo que puede haber quedado adherido a una reja, o a alguna superficie metálica. El día lunes por la tarde, cuando Thiago se encontraba cerca de las inmediaciones de la Plaza Italia (25 de mayo y San Lorenzo, de Ciudad) su familia se dio cuenta de que le faltaba la bobina.
La función que tiene ese aparato es transformar el sonido en impulsos eléctricos, que finalmente estimulan el nervio auditivo. El implante coclear cuenta de dos partes: una externa -el micrófono y el procesador- y una externa -la bobina que convierte los estímulos de sonido en impulsos eléctricos- esto último es lo que se ha perdido.
Si bien aún tienen la esperanza de encontrarlo, también saben que esto podría no ocurrir. El implante coclear y los dispositivos que lo conforman tienen altos costos que la familia no podría pagar, por eso apelan a que alguien en la zona lo haya visto y guardado.
La mamá de Thiago, principal denunciante del caso Próvolo
Daiana Lizárraga, mamá de Thiago y de una niña mayor, y casada con Pablo, quien también es una persona sorda- no es desconocida para la sociedad mendocina. Es una de las personas que se animó a hablar y a denunciar el abuso eclesiástico más importante del país, el caso Próvolo.
Después de que los imputados religiosos Horacio Corbacho, Nicola Corradi y los dos jardineros Armando Gómez y Jorge Bordón fueron condenados por abuso sexual, Daiana y las demás víctimas que declararon sintieron que se cerraba uno de los capítulos más oscuros de su historia.
Ahora ya con una vida nueva y una familia que pudo construir junto a su pareja, necesita de la solidaridad de los mendocinos esta vez para ayudar a su hijo más pequeño.