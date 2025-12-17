Tres jueces de la Suprema Corte de Justicia escucharon los argumentos de los abogados de los denunciantes de abusos sexuales en el Caso Próvolo y de las mujeres que fueron absueltas en 2023, entre ellas las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez y la ex representante legal de la institución, Graciela Pascual.
Próvolo 2: la Corte escuchó a abogados de víctimas y de 9 mujeres absueltas y resolverá en 2026
La Fiscalía pidió que se repita el juicio. Los abogados de las víctimas, que se condene a las 9 mujeres absueltas. Los defensores, que se confirme el fallo
Para los primeros, de acuerdo a la exposición del martes a última hora en el Polo Judicial, el fallo absolutorio de las juezas Gabriela Urciuolo, María Belén Renna y Belén Salido debe ser dejado sin efecto y las mujeres condenadas; mientras que para los defensores debe ser confirmado por haber sido justo.
De ahora en más, los supremos María Teresa Day, Julio Gómez y Silvina Miquel -quien interviene como conjueza sólo para el caso Próvolo 2- tienen la misión de deliberar y arribar a una decisión que se conocerá el año próximo.
Caso Próvolo 2: la definición de la Suprema Corte
La audiencia oral de este martes fue el paso previo a la decisión de los jueces de la Corte en el caso Próvolo 2: confirmar o revocar el fallo absolutorio que benefició a las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez, a la representante legal, Graciela Pascual, y a otras 6 mujeres que cumplían diversas funciones educativas en el Instituto Próvolo con chicos hipoacúsicos.
El voto preopinante del futuro fallo de la Corte está a cargo de María Teresa Day. A su postura podrán adherir -o no- sus colegas Gómez y Miquel.
Para imponer un fallo se necesitarán por lo menos 2 posturas coincidentes, es decir un fallo por mayoría.
Todas las personas que estuvieron bajo proceso penal están en libertad por haber sido absueltas.
Las monjas participaron de audiencia oral realizada en el Polo Judicial de modo virtual.