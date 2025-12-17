Próvolo 2: la Corte escuchó a abogados de víctimas y de 9 mujeres absueltas y resolverá en 2026

Gómez Day Miquel Julio Gómez, Teresa Day y Silvina Miquel, jueces de la Suprema Corte de Justicia que atienden el planteo de las víctimas del caso Próvolo 2 y deben resolver en 2026.

Caso Próvolo 2: la definición de la Suprema Corte

La audiencia oral de este martes fue el paso previo a la decisión de los jueces de la Corte en el caso Próvolo 2: confirmar o revocar el fallo absolutorio que benefició a las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez, a la representante legal, Graciela Pascual, y a otras 6 mujeres que cumplían diversas funciones educativas en el Instituto Próvolo con chicos hipoacúsicos.

provolo monja kumiko inocentes.jpg Ocho de las 9 mujeres absueltas en el caso Próvolo 2 posaron con una bandera alusiva tras conocerse el fallo en 2023.

El voto preopinante del futuro fallo de la Corte está a cargo de María Teresa Day. A su postura podrán adherir -o no- sus colegas Gómez y Miquel.

Para imponer un fallo se necesitarán por lo menos 2 posturas coincidentes, es decir un fallo por mayoría.

Todas las personas que estuvieron bajo proceso penal están en libertad por haber sido absueltas.

Las monjas participaron de audiencia oral realizada en el Polo Judicial de modo virtual.