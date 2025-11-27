Caso Próvolo: la Suprema Corte de Justicia rechazó la recusación a los jueces

Carlos Varela Alvarez y Lucas Fallet.jpeg Carlos Varela Álvarez, abogado defensor de las monjas y quien pidió recusar a los jueces por imparcialidad.

Qué motivó la recusación de los jueces

El abogado defensor de Kosaka y de Asunción Martínez basó su presentación en esa nota periodística donde se sugería que el tribunal ya tendría una postura anticipada sobre el caso. Con ese antecedente, sostuvo que los jueces no garantizaban la imparcialidad necesaria para resolver el recurso de Casación.

En su escrito señaló posibles irregularidades, prejuzgamiento y un “riesgo cierto” de que la resolución ya estuviera condicionada antes de analizar los planteos del expediente.

Qué decisión tomó la Suprema Corte

La Corte -integrada en este trámite por Day, Gómez y Miquel- evaluó si lo denunciado encuadraba en alguna de las causales de recusación previstas en el Código Procesal, si había pruebas concretas de parcialidad y si el planteo no era simplemente un intento de frenar el avance del proceso.

En estos casos, además del análisis jurídico, también se revisa la conducta previa de los jueces, la relación con las partes y cualquier antecedente que pudiera generar sospechas razonables.

Los jueces, por su parte, tienen derecho a responder y explicar por qué consideran que no existe riesgo de falta de objetividad.

Por qué se rechazó el planteo del abogado de Kumiko Kosaka

Asunción Martínez y Kumiko Kosaka.png Las dos monjas defendidas por Varela Álvarez, Asunción Martínez y Kumiko Kosaka.

El tribunal concluyó que la nota periodística presentada por la defensa no constituye una prueba suficiente para afirmar que los jueces ya tenían tomado partido o que habían adelantado opinión.

No se acreditó enemistad, vínculos con las partes, intereses personales ni intervenciones previas que pudieran generar duda sobre la imparcialidad. Tampoco se verificó que la información publicada proviniera de una filtración judicial o que revelara una conducta indebida de los magistrados.

Por eso, dispuso rechazar la recusación y mantener a los jueces en el expediente.

Con el planteo descartado, la Suprema Corte continuará analizando el recurso de Casación presentado por las víctimas del Próvolo. Esa resolución (que puede confirmar las absoluciones o decidir que el juicio Próvolo II se repita) será la última instancia provincial en una causa que lleva años de controversias y denuncias cruzadas.