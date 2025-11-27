En las épocas festivas como Navidad se practican diferentes ritos para atraer abundancia en el hogar. La filosofía oriental Feng Shui reveló cuál es el lugar ideal para poner el árbol de Navidad y que llame a la prosperidad en lo que queda de este 2025 y para 2026.
Feng Shui: en qué lugar de casa hay que poner el árbol de Navidad para atraer prosperidad
Navidad está a la vuelta de la esquina y en pocos días más, según marca la tradición, debe armarse el árbol. ¿Pero en qué lugar de casa conviene?
De acuerdo con el Feng Shui, hay que darle importancia a la ubicación de las plantas en el hogar, ya que cada una tiene una energía única y puede influir en el ambiente de diferentes maneras. El árbol de Navidad no queda afuera de esta visión.
Quienes practican el Feng Shui afirman que quienes quieran atraer prosperidad este 2025 y 2026 deben saber en qué lugar de la casa ubicar el árbol de Navidad, principalmente porque simboliza la esperanza, la vida, la unidad y la renovación.
Feng Shui: los lugares donde ubicar el árbol de Navidad para atraer prosperidad
Entrada principal: colocar plantas de hoja verde para atraer la energía positiva y dar la bienvenida a los visitantes.
- Cocina: ubicar arbustos aromáticos para estimular el apetito y la buena salud.
- Dormitorio: elegir plantas con hojas redondeadas y suaves para promover la relajación y el sueño.
- Sala de estar: optar por plantas con flores vibrantes para fomentar la alegría y la conversación.
- Oficina: utilizar plantas con hojas puntiagudas para estimular la concentración y la productividad.
Feng shui: qué estilo de árbol de Navidad es el ideal para atraer abundancia
Para atraer prosperidad en lo que resta del 2025 y comienzo del 2026, el Feng Shui recomienda el Palo de agua. Sin embargo, para esta filosofía china lo más importante es la decoración, según los adornos será la energía que se quiera atraer.
Colores de los adornos navideños en el árbol: dorado (Metal), violeta o verde (madera/crecimiento). Sin embargo, fuera del Feng Shui hay otras propuestas.
Adornos recomendados por el Feng Shuii: monedas chinas, objetos de color dorado, pequeños espejos.