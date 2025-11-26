Ni verde ni rojo: el color que será tendencia en Navidad 2025 para lograr una decoración elegante y sofisticada

decoracion navidad Conocé cuáles son las tendencias cromáticas para esta Navidad.

Si utilizás tonos tierra, la Navidad será más natural gracias a una decoración orgánica que encajará a la perfección en cualquier ambiente tranquilo que busque minimizar el ruido exterior e interior. En otro orden de las palabras, esta gama cromática le pondrá pausa a los estímulos generados por el teléfono y otras pantallas, actuando como un reposo visual suave y envolvente.

Además, también es cierto que los tonos tierras amortiguan la luz, generan una sensación de serenidad y suavizan los contrastes, creando un ambiente íntimo para compartir con nuestros seres queridos.

decoracion navidad tendencia Los tonos tierra serán perfectos para la decoración de casa en Navidad.

Por otro lado, los expertos en decoración detallan que una de las grandes virtudes de esta paleta cromática es su capacidad para adaptarse a todo tipo de espacios, armonizando los ambientes de la sala. Al mismo tiempo, son elegantes, ya que permiten trabajar con acabados mate, cerámicas artesanales y ornamentos de bronce.

Entre las cosas de estos colores que podemos utilizar para la decoración de la Navidad 2025 se destacan las cintas de lino, las esferas de madera, las coronas con ramas desteñidas y hasta los adornos de cerámica. También podés complementarlos con velas en tonos miel y guirnaldas de luz ámbar.