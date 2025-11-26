Ni verde ni rojo: el color que será tendencia en Navidad 2025 para lograr una decoración elegante y sofisticada

En pocos días será momento de realizar la decoración de Navidad, algo esperado por miles de familias. Por eso, desde ahora debemos diagramar la ornamentación del hogar para no padecer ningún imprevisto, como por ejemplo elegir un color que ya no es tendencia.
El color que será tendencia en Navidad 2025 para hacer la decoración
Independientemente de que el verde, el rojo y el plateado sean colores históricos ligados a la decoración de Navidad, este año la tendencia irá por otro lado, según explican especialistas. En consecuencia, será necesario buscar nuevas opciones de un color en especial (o una gama cromática), integrándolo a adornos y también a mobiliarios, en caso de ser posible.
En este sentido, la tendencia pasará por los tonos tierra, desde el cacao suave hasta el champán dorado, pasando por el bronce apagado, el mocha y el terracota, entre otros. Según especialistas, esta gama cromática está lejos del brillo y del contraste del verde y del rojo que siempre se utilizan en otras fiestas navideñas.
Si utilizás tonos tierra, la Navidad será más natural gracias a una decoración orgánica que encajará a la perfección en cualquier ambiente tranquilo que busque minimizar el ruido exterior e interior. En otro orden de las palabras, esta gama cromática le pondrá pausa a los estímulos generados por el teléfono y otras pantallas, actuando como un reposo visual suave y envolvente.
Además, también es cierto que los tonos tierras amortiguan la luz, generan una sensación de serenidad y suavizan los contrastes, creando un ambiente íntimo para compartir con nuestros seres queridos.
Por otro lado, los expertos en decoración detallan que una de las grandes virtudes de esta paleta cromática es su capacidad para adaptarse a todo tipo de espacios, armonizando los ambientes de la sala. Al mismo tiempo, son elegantes, ya que permiten trabajar con acabados mate, cerámicas artesanales y ornamentos de bronce.
Entre las cosas de estos colores que podemos utilizar para la decoración de la Navidad 2025 se destacan las cintas de lino, las esferas de madera, las coronas con ramas desteñidas y hasta los adornos de cerámica. También podés complementarlos con velas en tonos miel y guirnaldas de luz ámbar.