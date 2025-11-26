Inicio Series y películas Netflix
Netflix: la película romántica que llega con una química arrolladora y promete encender tus emociones

Es una comedia romántica que acaba de sumarse al catálogo de series y películas de Netflix y es perfecta para ver en Navidad

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
La plataforma de series y películas de Netflix acaba de sumar un estreno ideal para quienes aman las comedias románticas navideñas. Se trata de Un robo muy navideño, una ficción de 1 hora y 36 minutos, dirigida por Michael Fimognari, que mezcla humor, romance y el espíritu propio de la Navidad.

Este miércoles 26 de noviembre de 2025, Netflix sumó a su catálogo la película Un robo muy navideño, una comedia romántica que propone una historia para reír en familia o en pareja, con enredos, chispa y un clima festivo perfecto para cerrar el año.

Si estás buscando una película navideña que combine romance, humor y una trama divertida, este estreno de Netflix es una de las mejores alternativas para disfrutar en esta temporada. Un robo muy navideño tiene una duración de apenas 1 hora y 36 minutos.

un robo muy navideño-netflix
Un robo muy navideño es una comedia romántica que acaba de estrenar en Netflix.

Netflix: de qué trata la película Un robo muy navideño

La sinopsis oficial de Netflix sobre Un robo muy navideño versa: “Dos trabajadores sin suerte se alían para robar una lujosa tienda departamental en Londres durante la Nochebuena, pero… robarse el corazón no está en los planes”.

Sophia (Olivia Holt) y Nick (Connor Swindells) son dos ladrones de poca monta que descubren que persiguen el mismo trabajo: robar en uno de los grandes almacenes más famosos de Londres en Nochebuena.

un robo muy navideño-netflix (1)
Esta comedia romántica de Netflix es ideal para ver en Navidad.

Ahora, deben formar equipo a regañadientes, pero a medida que sus sentimientos mutuos se profundizan, los secretos que guardan pueden, en última instancia, poner en peligro su relación y el atraco.

Netflix: tráiler de la película Un robo muy navideño

Embed - Un robo muy navideño | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Un robo muy navideño, la película de Netflix

  • Olivia Holt
  • Connor Swindells
  • Lucy Punch
  • Peter Serafinowicz
  • Poppy Drayton
  • Natasha Joseph
  • Michael Salami

Dónde ver la película Un robo muy navideño, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Un robo muy navideño se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Un robo muy navideño se puede ver en Netflix.
  • España: la película Un robo muy navideño se puede ver en Netflix.

