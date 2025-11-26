Netflix: la película romántica que llega con una química arrolladora y promete encender tus emociones

La plataforma de series y películas de Netflix acaba de sumar un estreno ideal para quienes aman las comedias románticas navideñas. Se trata de Un robo muy navideño, una ficción de 1 hora y 36 minutos, dirigida por Michael Fimognari, que mezcla humor, romance y el espíritu propio de la Navidad.
Este miércoles 26 de noviembre de 2025, Netflix sumó a su catálogo la película Un robo muy navideño, una comedia romántica que propone una historia para reír en familia o en pareja, con enredos, chispa y un clima festivo perfecto para cerrar el año.
Si estás buscando una película navideña que combine romance, humor y una trama divertida, este estreno de Netflix es una de las mejores alternativas para disfrutar en esta temporada. Un robo muy navideño tiene una duración de apenas 1 hora y 36 minutos.
Netflix: de qué trata la película Un robo muy navideño
La sinopsis oficial de Netflix sobre Un robo muy navideño versa: “Dos trabajadores sin suerte se alían para robar una lujosa tienda departamental en Londres durante la Nochebuena, pero… robarse el corazón no está en los planes”.
Sophia (Olivia Holt) y Nick (Connor Swindells) son dos ladrones de poca monta que descubren que persiguen el mismo trabajo: robar en uno de los grandes almacenes más famosos de Londres en Nochebuena.
Ahora, deben formar equipo a regañadientes, pero a medida que sus sentimientos mutuos se profundizan, los secretos que guardan pueden, en última instancia, poner en peligro su relación y el atraco.
Netflix: tráiler de la película Un robo muy navideño
Reparto de Un robo muy navideño, la película de Netflix
- Olivia Holt
- Connor Swindells
- Lucy Punch
- Peter Serafinowicz
- Poppy Drayton
- Natasha Joseph
- Michael Salami
Dónde ver la película Un robo muy navideño, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Un robo muy navideño se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Un robo muy navideño se puede ver en Netflix.
- España: la película Un robo muy navideño se puede ver en Netflix.