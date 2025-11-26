Netflix: la película romántica que llega con una química arrolladora y promete encender tus emociones

Este miércoles 26 de noviembre de 2025, Netflix sumó a su catálogo la película Un robo muy navideño, una comedia romántica que propone una historia para reír en familia o en pareja, con enredos, chispa y un clima festivo perfecto para cerrar el año.

Si estás buscando una película navideña que combine romance, humor y una trama divertida, este estreno de Netflix es una de las mejores alternativas para disfrutar en esta temporada. Un robo muy navideño tiene una duración de apenas 1 hora y 36 minutos.