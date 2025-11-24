Netflix cuenta con un catálogo de series y películas con opciones para todo el mundo. Una serie asiática se ha convertido en uno de los mayores furores de los últimos años dentro del género de terror, y lo ha hecho de la mano de una historia no apta para menores de edad, contando con tan solo 12 capítulos en total: Estamos muertos.
Está en Netflix, tiene 12 capítulos y es una serie coreana no apta para menores de edad
La serie se convirtió en una de las historias de Netflix más atrapantes del género, con un relato que no te dará respiro
Las series y películas de producción asiática confirman que continúan siendo la sensación dentro del catálogo de Netflix, con historias que son de las más reproducidas a nivel mundial. Poco le he importado a los suscriptores que esta serie lleve 3 años en la plataforma, ya que sumó lo que para muchos es una de las mejores historias de zombies de los últimos años.
Intensidad, suspenso y mucha acción es lo que trae esta serie con su novedoso relato de terror zombie, la cual se compone de tan solo 12 capítulos en una temporada, pero que muchos se esperan que salga una segunda parte. El éxito de la oferta en el catálogo de series y películas de Netflix fue tan grande, que inclusive hoy en día, con tantas opciones del género, sigue siendo una de las principales recomendaciones.
Los suscriptores y la crítica especializada ha caído rendida a los pies de esta oferta coreana, que demuestra una vez más por que son tendencia dentro del catálogo de series y películas de Netflix. Hay que saber que se considera a esta serie como no apta para menores de edad, por la violencia y el lenguaje inapropiado que se utiliza a lo largo de las escenas.
Netflix decidió incorporar a esta serie su catálogo de series y películas a fines del 2022, y desde entonces, es una de las mejores opciones de la plataforma en lo que respecta al género zombie.
Netflix: de qué trata la serie Estamos Muertos
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana de 12 capítulos, Estamos muertos centra su historia en: "Luego de que un virus zombi se propaga por su escuela, un grupo de jóvenes atrapados debe encontrar una salida o acabar infectado".
La serie logró convertirse en un ícono del género dentro de Netflix, con una historia intensa y sin relleno.
Reparto de Estamos muertos, serie de Netflix
- Park Ji-hoo como Nam On-jo
- Yoon Chan-young como Lee Cheong-san
- Cho Yi-hyun como Choi Nam-ra
- Park Solomon como Lee Su-hyeok
- Son Sang-yeon como Jang Woo-jin
- Kim Bo-yoon como Seo Hyo-ryung
- Shin Jae-hwi como Chang-hoon
- Ham Sung-min como Han Kyung-soo
Dónde ver la serie Estamos muertos, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Estamos muertos se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie All of Us Are Dead se puede ver en Netflix.
- España: la serie Estamos muertos se puede ver en Netflix.