Está en Netflix, tiene 12 capítulos y es una serie coreana no apta para menores de edad

Los suscriptores y la crítica especializada ha caído rendida a los pies de esta oferta coreana, que demuestra una vez más por que son tendencia dentro del catálogo de series y películas de Netflix. Hay que saber que se considera a esta serie como no apta para menores de edad, por la violencia y el lenguaje inapropiado que se utiliza a lo largo de las escenas.

Netflix decidió incorporar a esta serie su catálogo de series y películas a fines del 2022, y desde entonces, es una de las mejores opciones de la plataforma en lo que respecta al género zombie.

Netflix: de qué trata la serie Estamos Muertos

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie coreana de 12 capítulos, Estamos muertos centra su historia en: "Luego de que un virus zombi se propaga por su escuela, un grupo de jóvenes atrapados debe encontrar una salida o acabar infectado".

La serie logró convertirse en un ícono del género dentro de Netflix, con una historia intensa y sin relleno.

Reparto de Estamos muertos, serie de Netflix

Park Ji-hoo como Nam On-jo

Yoon Chan-young como Lee Cheong-san

Cho Yi-hyun como Choi Nam-ra

Park Solomon como Lee Su-hyeok

Son Sang-yeon como Jang Woo-jin

Kim Bo-yoon como Seo Hyo-ryung

Shin Jae-hwi como Chang-hoon

Ham Sung-min como Han Kyung-soo

Dónde ver la serie Estamos muertos, según la zona geográfica