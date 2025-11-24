La verdad oculta vuelve a destacarse dentro del catálogo de series y películas de Netflix gracias a su potente historia real sobre el lado oculto del deporte. Dirigida por Peter Landesman y estrenada en 2015, el film sigue al doctor Bennet Omalu, interpretado por Will Smith, en su descubrimiento de la encefalopatía traumática crónica (CTE) en jugadores de la NFL.
La impactante película de Netflix basada en hechos reales y protagonizada por Will Smith
Está entre las series y películas de Netflix que más impacta por su historia real, su mirada sobre el mundo del deporte y la gran actuación de Will Smith
Con 2 horas y 3 minutos de duración, este drama social y científico llevó a Will Smith a una nominación en los Globos de Oro 2016 como Mejor Actor. La crítica elogió su trabajo: The Hollywood Reporter la describió como “absorbente”, mientras que La Nación destacó su mirada humana y sus buenas intenciones.
Disponible ahora en Netflix, La verdad oculta es una opción ideal para quienes buscan un drama basado en hechos reales, con impacto social y una de las actuaciones más sólidas de Will Smith.
Netflix: de qué trata la película La verdad oculta
La sinopsis oficial de la película La verdad oculta versa: “Este drama narra la historia de un patólogo forense que estableció un vínculo entre las conclusiones de los jugadores de la NFL y los trastornos cerebrales”.
El Dr. Bennet Omalu (Will Smith) es un neuropatólogo forense que descubrió el síndrome postconmoción cerebral, que tanto daño causó a muchos jugadores de fútbol americano y que provocó el suicidio de muchas estrellas de la liga NFL afectadas por el síndrome, como Dave Duerson y Junior Seau.
Netflix: tráiler de la película La verdad oculta
Reparto de La verdad oculta, película de Netflix
- Will Smith
- Alec Baldwin
- Albert Brooks
- Gugu Mbatha-Raw
- David Morse
- Arliss Howard
- Paul Reiser
- Luke Wilson
- Adewale Akinnuoye-Agbaje
- Mike O'Malley
- Eddie Marsan
Dónde ver la película La verdad oculta, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película La verdad oculta se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película La verdad oculta se puede alquilar en Apple TV y Amazon.
- España: la película La verdad oculta se puede alquilar en Apple TV y Amazon.