La impactante película de Netflix basada en hechos reales y protagonizada por Will Smith

Con 2 horas y 3 minutos de duración, este drama social y científico llevó a Will Smith a una nominación en los Globos de Oro 2016 como Mejor Actor. La crítica elogió su trabajo: The Hollywood Reporter la describió como “absorbente”, mientras que La Nación destacó su mirada humana y sus buenas intenciones.

Disponible ahora en Netflix, La verdad oculta es una opción ideal para quienes buscan un drama basado en hechos reales, con impacto social y una de las actuaciones más sólidas de Will Smith.