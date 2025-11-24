Inicio Series y películas Netflix
Streaming

La impactante película de Netflix basada en hechos reales y protagonizada por Will Smith

Está entre las series y películas de Netflix que más impacta por su historia real, su mirada sobre el mundo del deporte y la gran actuación de Will Smith

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]

La verdad oculta vuelve a destacarse dentro del catálogo de series y películas de Netflix gracias a su potente historia real sobre el lado oculto del deporte. Dirigida por Peter Landesman y estrenada en 2015, el film sigue al doctor Bennet Omalu, interpretado por Will Smith, en su descubrimiento de la encefalopatía traumática crónica (CTE) en jugadores de la NFL.

Con 2 horas y 3 minutos de duración, este drama social y científico llevó a Will Smith a una nominación en los Globos de Oro 2016 como Mejor Actor. La crítica elogió su trabajo: The Hollywood Reporter la describió como “absorbente”, mientras que La Nación destacó su mirada humana y sus buenas intenciones.

Disponible ahora en Netflix, La verdad oculta es una opción ideal para quienes buscan un drama basado en hechos reales, con impacto social y una de las actuaciones más sólidas de Will Smith.

la verdad oculta (2)

Netflix: de qué trata la película La verdad oculta

La sinopsis oficial de la película La verdad oculta versa: “Este drama narra la historia de un patólogo forense que estableció un vínculo entre las conclusiones de los jugadores de la NFL y los trastornos cerebrales”.

El Dr. Bennet Omalu (Will Smith) es un neuropatólogo forense que descubrió el síndrome postconmoción cerebral, que tanto daño causó a muchos jugadores de fútbol americano y que provocó el suicidio de muchas estrellas de la liga NFL afectadas por el síndrome, como Dave Duerson y Junior Seau.

Netflix: tráiler de la película La verdad oculta

Embed - LA VERDAD DUELE - Tráiler Oficial en ESPAÑOL| Sony Pictures España

Reparto de La verdad oculta, película de Netflix

  • Will Smith
  • Alec Baldwin
  • Albert Brooks
  • Gugu Mbatha-Raw
  • David Morse
  • Arliss Howard
  • Paul Reiser
  • Luke Wilson
  • Adewale Akinnuoye-Agbaje
  • Mike O'Malley
  • Eddie Marsan
la verdad oculta (1)

Dónde ver la película La verdad oculta, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película La verdad oculta se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película La verdad oculta se puede alquilar en Apple TV y Amazon.
  • España: la película La verdad oculta se puede alquilar en Apple TV y Amazon.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar