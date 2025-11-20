La plataforma de series y películas de Netflix acaba de darle una enorme alegría a los fanáticos de Un hombre infiltrado, que este jueves 20 de noviembre estrenó su segunda temporada en el gigante de la N roja. Con nuevos actores y una trama cómica, ya está arrasando.
El estreno que sorprende con 8 nuevos capítulos y esconde más de lo que muestra en Netflix
Un hombre infiltrado centra su trama en un exprofesor jubilado y viudo que es contratado para una misión encubierta en una residencia de ancianos de San Francisco. Ahora, la trama ahora se centra en el campus de una universidad prestigiosa.
Esta serie de Netflix, creada por Michael Schur, es una comedia sobre crímenes estadounidense que fue nominada a los Globos de Oro en la categoría a Mejor actor principal en serie de Tv (Ted Danson).
Según la crítica Kelly Lawler de USA Today, “en los nuevos episodios hay una profundización de los personajes, la historia y los temas, por lo que la mayor parte de la temporada apetece sumergirse en ella”.
Netflix: de qué trata la serie Un hombre infiltrado
La sinopsis oficial de la serie Un hombre infiltrado versa: “Un profesor jubilado, bastante fisgón, recupera la emoción en su vida cuando una investigadora privada lo recluta para actuar encubierto y resolver un caso”.
Charles Nieuwendyk (Ted Danson) recibe una nueva oportunidad en la vida cuando una detective privada lo contrata para una misión encubierta en una residencia de ancianos de San Francisco.
En esta nueva temporada, el jubilado y viudo Charles se hará pasar por alguien poderoso en una universidad para descubrir quién robó una laptop que vale US$400,000, pero él no vuelve solo: varios de sus compañeros del hogar de retiro de San Francisco lo ayudarán. Además, veremos el ingreso de nuevos rostros.
Netflix: tráiler de la serie Un hombre infiltrado
Reparto de Un hombre infiltrado, serie de Netflix
- Ted Danson
- Mary Elizabeth Ellis
- Lilah Richcreek Estrada
- Stephanie Beatriz
- Mary Steenburgen
- Margaret Avery
- Eugene Cordero
- John Getz
- Stephen McKinley Henderson
- Susan Ruttan
- Sally Struthers
- Lori Tan Chinn
- Gary Cole
- Max Greenfield
- Kerry O'Malley
- Jill Talley
Dónde ver la serie Un hombre infiltrado, según la zona geográfica
