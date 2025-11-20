El estreno que sorprende con 8 nuevos capítulos y esconde más de lo que muestra en Netflix

un hombre infiltrado- serie Un hombre infiltrado acaba de estrenar su segunda temporada en Netflix.

Según la crítica Kelly Lawler de USA Today, “en los nuevos episodios hay una profundización de los personajes, la historia y los temas, por lo que la mayor parte de la temporada apetece sumergirse en ella”.

Netflix: de qué trata la serie Un hombre infiltrado

La sinopsis oficial de la serie Un hombre infiltrado versa: “Un profesor jubilado, bastante fisgón, recupera la emoción en su vida cuando una investigadora privada lo recluta para actuar encubierto y resolver un caso”.

un hombre infiltrado- serie (3) Ted Danson y Mary Steenburgen son los protagonistas de la serie Un hombre infiltrado.

Charles Nieuwendyk (Ted Danson) recibe una nueva oportunidad en la vida cuando una detective privada lo contrata para una misión encubierta en una residencia de ancianos de San Francisco.

En esta nueva temporada, el jubilado y viudo Charles se hará pasar por alguien poderoso en una universidad para descubrir quién robó una laptop que vale US$400,000, pero él no vuelve solo: varios de sus compañeros del hogar de retiro de San Francisco lo ayudarán. Además, veremos el ingreso de nuevos rostros.

Netflix: tráiler de la serie Un hombre infiltrado

Embed - UN HOMBRE INFILTRADO - Temporada 2 | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 20 Noviembre/25 - NETFLIX

Reparto de Un hombre infiltrado, serie de Netflix

Ted Danson

Mary Elizabeth Ellis

Lilah Richcreek Estrada

Stephanie Beatriz

Mary Steenburgen

Margaret Avery

Eugene Cordero

John Getz

Stephen McKinley Henderson

Susan Ruttan

Sally Struthers

Lori Tan Chinn

Gary Cole

Max Greenfield

Kerry O'Malley

Jill Talley

Dónde ver la serie Un hombre infiltrado, según la zona geográfica