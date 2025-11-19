Los dramas turcos son sumamente populares en Netflix, por eso, la plataforma de streaming siempre está agregando proyectos del género a su extenso catálogo de series y películas. En este sentido tiene la película turca considerada como la más vista de la historia, se trata de Última llamada para Estambul.
Netflix tiene la romántica película turca considerada la más exitosa de la historia
Un encuentro inesperado en el aeropuerto lleva a dos personas casadas a vivir una noche inolvidable llena de emoción, deseo y tentación en Nueva York.
Serin (Beren Saat) se encuentra en una situación difícil cuando confunden su maleta con otra en el aeropuerto de Nueva York. Mientras tanto, conoce a Mehmet (Kivanc Tatlitug) y juntos se disponen a encontrar su equipaje perdido.
Escrito por Nuran Evren Sit y dirigido por Gonenc Uyanik, Última llamada para Estambul narra una trama sobre el deseo, el amor y la tentación.
Netflix: de qué trata la película Última llamada para Estambul
De acuerdo con la descripción oficial de Netflix, en Última llamada para Estambul, “después de que otro pasajero se lleva accidentalmente su equipaje, Serin se cruza con Mehmet.
Lo que comienza como una búsqueda de equipaje perdido en el Aeropuerto Internacional JFK, pronto se convierte en una historia sobre amor, segundas oportunidades y lealtad”.
Ambos son personas casadas, pero la atracción los lleva a vivir una noche inolvidable llena de emoción, deseo y tentaciones en Nueva York. ¿Realmente será solo una aventura de una noche?
Netflix: reparto de la película Última llamada para Estambul
- Kivanc Tatlitug como Mehmet
- Beren Saat como Serin
- Zihan Zhao como Fenhua
- Annie McCain Engman como June
- Michael Loayza como Davi
Tráiler de la película Última llamada para Estambul
Dónde ver la película Última llamada para Estambul, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Última llamada para Estambul se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Última llamada para Estambul se puede ver en Netflix.
- España: la película Última llamada para Estambul se puede ver en Netflix.