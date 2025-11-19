Netflix tiene la romántica película turca considerada la más exitosa de la historia

Escrito por Nuran Evren Sit y dirigido por Gonenc Uyanik, Última llamada para Estambul narra una trama sobre el deseo, el amor y la tentación.

Netflix: de qué trata la película Última llamada para Estambul

De acuerdo con la descripción oficial de Netflix, en Última llamada para Estambul, “después de que otro pasajero se lleva accidentalmente su equipaje, Serin se cruza con Mehmet.

llamada Éxito turco. La cinta turca, Última llamada para Estambul con Kivanc Tatlitug y Beren Saat.

Lo que comienza como una búsqueda de equipaje perdido en el Aeropuerto Internacional JFK, pronto se convierte en una historia sobre amor, segundas oportunidades y lealtad”.

Ambos son personas casadas, pero la atracción los lleva a vivir una noche inolvidable llena de emoción, deseo y tentaciones en Nueva York. ¿Realmente será solo una aventura de una noche?

Netflix: reparto de la película Última llamada para Estambul

Kivanc Tatlitug como Mehmet

Beren Saat como Serin

Zihan Zhao como Fenhua

Annie McCain Engman como June

Michael Loayza como Davi

Tráiler de la película Última llamada para Estambul

Embed - Last Call for Istanbul | Official Trailer | Netflix

Dónde ver la película Última llamada para Estambul, según la zona geográfica