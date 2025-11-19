Netflix: el exquisito drama nominado a los Premios Oscar que deslumbra con una mirada profunda y conmovedora

Días perfectos es un drama independiente que está entre las mejores películas de 2023 y ha sido aclamada por la crítica internacional. El protagonista de esta oferta de Netflix, Kôji Yakusho, se llevó el premio a Mejor actor en el Festival de Cannes

Para David Rooner de The Hollywood Reporter, “Wim Wenders encuentra la belleza en lo cotidiano en un exquisito drama japonés sobre la gratitud”. La película de 2 horas y 3 minutos es “modesta, honesta, sensible y apuesta por algo inusual en el cine contemporáneo: retratar a un hombre, sino feliz, al menos en paz con su vida”, declaró Diego Lerer de Micropsia Cine.