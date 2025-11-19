Inicio Series y películas Netflix
Netflix: el exquisito drama nominado a los Premios Oscar que deslumbra con una mirada profunda y conmovedora

Es un drama japonés que está en Netflix y arrasa entre las series y películas nominadas a los Premios Oscar

Antonella Prandina
Antonella Prandina
Días perfectos es una película disponible en Netflix que fue nominada a los Premios Oscar.

La plataforma de series y películas de Netflix cuenta con una producción japonesa que retrata un exquisito drama. Se trata de la película Días perfectos, dirigida por Wim Wenders y nominada a los Premios Oscar a Mejor película internacional.

Días perfectos es un drama independiente que está entre las mejores películas de 2023 y ha sido aclamada por la crítica internacional. El protagonista de esta oferta de Netflix, Kôji Yakusho, se llevó el premio a Mejor actor en el Festival de Cannes

Para David Rooner de The Hollywood Reporter, “Wim Wenders encuentra la belleza en lo cotidiano en un exquisito drama japonés sobre la gratitud”. La película de 2 horas y 3 minutos es “modesta, honesta, sensible y apuesta por algo inusual en el cine contemporáneo: retratar a un hombre, sino feliz, al menos en paz con su vida”, declaró Diego Lerer de Micropsia Cine.

días perfectos-netflix (2)
Días perfectos es un drama japonés disponible en Netflix que fue nominado en los Premios Oscar a Mejor película internacional.

Netflix: de qué trata la película Días perfectos

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Días perfectos versa: “Un limpiador de baños públicos en Tokio llena la tranquila rutina de su vida con libros y rock clásico, mientras los recuerdos de su pasado laten bajo la superficie”.

días perfectos-netflix (1)
Días perfectos es una película protagonizada por Kôji Yakusho que arrasa en Netflix.

Hirayama (Kôji Yakusho) parece totalmente satisfecho con su sencilla vida de limpiador de retretes en Tokio. Fuera de su estructurada rutina diaria, disfruta de su pasión por la música y los libros. Le encantan los árboles y les hace fotos. Una serie de encuentros inesperados revelan poco a poco más de su pasado.

Netflix: tráiler de la película Días perfectos

Embed - Perfect days - Trailer español

Reparto de Días perfectos, película de Netflix

  • Kôji Yakusho
  • Tokio Emoto
  • Arisa Nakano
  • Aoi Yamada
  • Yumi Aso
  • Sayuri Ishikawa
  • Tomokazu Miura
  • Min Tanaka
  • Miyako Tanaka
  • Long Mizuma

Dónde ver la película Días perfectos, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Días perfectos se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Días perfectos (Perfect Days) se puede alquilar en Amazon y Apple TV.
  • España: la película Días perfectos se puede alquilar en Amazon y Apple TV.

