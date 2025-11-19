La tercera temporada de Envidiosa ya llegó a Netflix y rápidamente se metió entre las series y películas más comentadas. Protagonizada por Griselda Siciliani, la ficción vuelve con su estilo ácido y cotidiano, enfocándose en los nuevos desafíos emocionales de Vicky.
El estreno de Netflix con 10 capítulos que desnuda vínculos, celos y caos emocional sin filtro
Es una de las producciones argentinas más esperadas de Netflix y llegó para arrasar en el catálogo de series y películas
Estrenada el 19 de noviembre de 2025, esta nueva entrega de Netflix, de solo 10 capítulos sigue profundizando la relación entre Vicky y Matías (Esteban Lamothe), mientras suma personajes y conflictos que sacuden su vida personal y laboral.
Convertida en un fenómeno desde su lanzamiento, Envidiosa mantiene su mirada fresca sobre el amor, la amistad y los mandatos sociales, reafirmando por qué es una de las series argentinas más queridas del catálogo de Netflix.
Netflix: de qué trata la temporada 3 de Envidiosa
La sinopsis oficial de la serie Envidiosa versa: “Debordada por la envidia que le provocan las relaciones de sus amigas y la crisis de los cuarenta, Vicky termina de perder el control cuando descubre que su ex se casó”.
Al final de la primera temporada, Vicky, interpretada por Griselda Siciliani, queda en una encrucijada emocional, mientras intenta superar el dolor de la ruptura con su novio y al mismo tiempo busca su propio crecimiento personal: Dani, su ex, le pide casamiento; Matías, su enamorado, quiere tener una relación con ella.
Sobre el final de la temporada 2 de Envidiosa podemos ver que Vicky deja a Dani y se queda con Matías, aunque en terapia vuelve a plantear dudas sobre su relación.
La temporada 3 de Envidiosa pone el foco en la maternidad y en cómo este nuevo capítulo obliga a Vicky a replantearse su vida, prioridades y vínculos. La llegada de Lola (María Abadi), compañera de Matías, y de su esposo Felipe (Agustín Aristarán) genera una dinámica que incomoda a la protagonista, que siente que su lugar en la pareja empieza a tambalear.
Al mismo tiempo, aparece una joven caótica e intensa interpretada por Nicki Nicole, que irrumpe justo cuando Vicky necesita seguridad en lo profesional.
En medio de este torbellino emocional, Vicky vuelve a apoyarse en Fernanda (Lorena Vega), su psicóloga, cuyas sesiones siguen siendo un pilar clave para ordenar su caos interno.
Esta temporada también muestra escenas de la vida personal de Fernanda, que profundizan su vínculo con Vicky y revelan cómo ambas atraviesan cambios decisivos mientras intentan encontrar equilibrio en sus propios mundos.
Netflix: tráiler de la temporada 3 de Envidiosa
Reparto de Envidiosa 3, serie de Netflix
- Griselda Siciliani como Vicky Mori
- Esteban Lamothe como Matías, su vecino e interés amoroso
- Benjamín Vicuña es Nicolás, el jefe de Vicky
- Pilar Gamboa como Carolina, hermana de Vicky
- Violeta Urtizberea como Lu Pedemonte, una amiga
- Bárbara Lombardo es Melina, otra amiga
- Mariana Bellati como Débora
- Martín Garabal es Daniel, el ex
- Lorena Vega es la terapeuta, Fernanda
- Susana Pampín es Teresa, la madre
- Leonora Balcarce es Magalí Roldán
En la segunda temporada de Envidiosa, se sumaron al elenco actoral Gloria Carrá, Agustina Suásquita (Papry) y José “El Purre” Giménez Zapiola, quienes aportaron nuevas dinámicas y conflictos a la historia.
En la tercera temporada, habrá una nueva incorporación al rodaje que supondrá toda una revelación: Nicki Nicole anunció su debut actoral al unirse al elenco de la serie. Además, se suman al elenco María Abadi y Agustín Aristarán
Dónde ver la serie Envidiosa, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Envidiosa se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Envious se puede ver en Netflix.
- España: la serie Envidiosa se puede ver en Netflix.