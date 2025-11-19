El estreno de Netflix con 10 capítulos que desnuda vínculos, celos y caos emocional sin filtro

envidiosa 1.jpg La tercera temporada de Envidiosa en Netflix sigue profundizando la relación entre los personajes de Griselda Siciliani y Esteban Lamothe.

Netflix: de qué trata la temporada 3 de Envidiosa

La sinopsis oficial de la serie Envidiosa versa: “Debordada por la envidia que le provocan las relaciones de sus amigas y la crisis de los cuarenta, Vicky termina de perder el control cuando descubre que su ex se casó”.

Al final de la primera temporada, Vicky, interpretada por Griselda Siciliani, queda en una encrucijada emocional, mientras intenta superar el dolor de la ruptura con su novio y al mismo tiempo busca su propio crecimiento personal: Dani, su ex, le pide casamiento; Matías, su enamorado, quiere tener una relación con ella.

Sobre el final de la temporada 2 de Envidiosa podemos ver que Vicky deja a Dani y se queda con Matías, aunque en terapia vuelve a plantear dudas sobre su relación.

La temporada 3 de Envidiosa pone el foco en la maternidad y en cómo este nuevo capítulo obliga a Vicky a replantearse su vida, prioridades y vínculos. La llegada de Lola (María Abadi), compañera de Matías, y de su esposo Felipe (Agustín Aristarán) genera una dinámica que incomoda a la protagonista, que siente que su lugar en la pareja empieza a tambalear.

envidiosa 3 María Abadi y Agustín Aristarán se suman al reparto de Envidiosa 3 en Netflix.

Al mismo tiempo, aparece una joven caótica e intensa interpretada por Nicki Nicole, que irrumpe justo cuando Vicky necesita seguridad en lo profesional.

En medio de este torbellino emocional, Vicky vuelve a apoyarse en Fernanda (Lorena Vega), su psicóloga, cuyas sesiones siguen siendo un pilar clave para ordenar su caos interno.

Esta temporada también muestra escenas de la vida personal de Fernanda, que profundizan su vínculo con Vicky y revelan cómo ambas atraviesan cambios decisivos mientras intentan encontrar equilibrio en sus propios mundos.

Netflix: tráiler de la temporada 3 de Envidiosa

Embed - Envidiosa: Temporada 3 | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Envidiosa 3, serie de Netflix

Griselda Siciliani como Vicky Mori

Esteban Lamothe como Matías, su vecino e interés amoroso

Benjamín Vicuña es Nicolás, el jefe de Vicky

Pilar Gamboa como Carolina, hermana de Vicky

Violeta Urtizberea como Lu Pedemonte, una amiga

Bárbara Lombardo es Melina, otra amiga

Mariana Bellati como Débora

Martín Garabal es Daniel, el ex

Lorena Vega es la terapeuta, Fernanda

Susana Pampín es Teresa, la madre

Leonora Balcarce es Magalí Roldán

En la segunda temporada de Envidiosa, se sumaron al elenco actoral Gloria Carrá, Agustina Suásquita (Papry) y José “El Purre” Giménez Zapiola, quienes aportaron nuevas dinámicas y conflictos a la historia.

Nicky Nicole- Envidiosa Nicki Nicole marcará su debut actoral en la tercera temporada de Envidiosa.

En la tercera temporada, habrá una nueva incorporación al rodaje que supondrá toda una revelación: Nicki Nicole anunció su debut actoral al unirse al elenco de la serie. Además, se suman al elenco María Abadi y Agustín Aristarán

Dónde ver la serie Envidiosa, según la zona geográfica