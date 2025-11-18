Netflix: tiene 6 capítulos y es considerada una joya oculta

Para muchos estamos al frente de una serie considerada una joya oculta, y es que quedó tapada por otros títulos más marketineros en el catálogo de series y películas, pero eso no le frenó arrasar con sus 6 capítulos en total. El éxito entre los suscriptores fue instantánea a su incorporación de Netflix, y en sitios especializados como Rotten Tomatoes, mantiene puntuaciones altas por parte de la audiencia y la prensa.

La serie de Netflix fue incorporada al catálogo de series y películas a mediados del 2021, y desde entonces forma parte de las historias escandinavas más elegidas de toda la plataforma.

Embed - Post Mortem: Nadie Muere en Skarnes T1 | Netflix | Tráiler Oficial en Español

Netflix: de qué trata la serie Post Mortem: Nadie muere en Skarnes

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta original serie noruega de solo 6 capítulos, Post Mortem: Nadie muere en Skarnes centra su historia en: “Ella volvió de la muerte y, ahora, solo quiere beber sangre... Este nuevo vicio podría resultar provechoso para la funeraria en apuros de su familia”.

La serie se volvió un verdadero éxito mundial, y así lo demuestran las críticas de los suscriptores de Netflix y muchos sitios especializados.

Post Mortem Nadie muere en Skarnes Dentro de todo Netflix, tiene una de las críticas más exitosas y altas

Reparto de Post Mortem: Nadie muere en Skarnes, serie de Netflix

Kathrine Thorborg Johansen como Live Hallangen.

Elias Holmen Sørensen como Odd Hallangen.

André Sørum como Reinert.

Kim Fairchild como Judith.

Sarah Khorami como Rose.

Terje Strømdahl como Arvid.

Øystein Røger como Dr. Sverre.

Maria Grazia Di Meo como Alex.

Martin Karelius Østensen como Jettland.

Dónde ver la serie Post Mortem: Nadie muere en Skarnes, según la zona geográfica