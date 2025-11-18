Netflix: tiene 6 capítulos y es considerada una joya oculta

Netflix cuenta con un catálogo repleto de series y películas, con opciones literalmente para todos los gustos. Una serie ha logrado convertirse en uno de los relatos más atrapantes de los últimos 5 años en la plataforma, gracias a una historia que es el mix perfecto entre drama y humor negro, conformando así una oferta de apenas 6 capítulos, que cautivó al mundo: Post Mortem: Nadie muere en Skarnes.
La serie de Netflix es una verdadera joya, y es que con solo 6 capítulos, conquistó a los suscriptores con un drama más que peculiar
Los países europeos escandinavos vienen sorprendiendo dentro de Netflix con una serie de producciones de series y películas que han arrasado, tanto en lo que son visitas, como también en críticas. Esta serie ha sido, no una de las últimas grandes incorporaciones, pero sí una de las más exitosas de la plataforma en los últimos años, con una historia sobrenatural muy particular e interesante.
Dirigida por Harald Zwart, un director noruego muy conocido en Hollywood, la serie logró crear una composición en pantalla donde el humor negro, el drama y lo sobrenatural se mezclan, para crear una historia sin igual. A lo largo de toda esta historia, disponible por completo en el catálogo de series y películas de Netflix, se critica mucho mediante la ironía, y el sistema policial es uno de los principales apuntados.
Para muchos estamos al frente de una serie considerada una joya oculta, y es que quedó tapada por otros títulos más marketineros en el catálogo de series y películas, pero eso no le frenó arrasar con sus 6 capítulos en total. El éxito entre los suscriptores fue instantánea a su incorporación de Netflix, y en sitios especializados como Rotten Tomatoes, mantiene puntuaciones altas por parte de la audiencia y la prensa.
La serie de Netflix fue incorporada al catálogo de series y películas a mediados del 2021, y desde entonces forma parte de las historias escandinavas más elegidas de toda la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Post Mortem: Nadie muere en Skarnes
De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta original serie noruega de solo 6 capítulos, Post Mortem: Nadie muere en Skarnes centra su historia en: “Ella volvió de la muerte y, ahora, solo quiere beber sangre... Este nuevo vicio podría resultar provechoso para la funeraria en apuros de su familia”.
La serie se volvió un verdadero éxito mundial, y así lo demuestran las críticas de los suscriptores de Netflix y muchos sitios especializados.
Reparto de Post Mortem: Nadie muere en Skarnes, serie de Netflix
- Kathrine Thorborg Johansen como Live Hallangen.
- Elias Holmen Sørensen como Odd Hallangen.
- André Sørum como Reinert.
- Kim Fairchild como Judith.
- Sarah Khorami como Rose.
- Terje Strømdahl como Arvid.
- Øystein Røger como Dr. Sverre.
- Maria Grazia Di Meo como Alex.
- Martin Karelius Østensen como Jettland.
Dónde ver la serie Post Mortem: Nadie muere en Skarnes, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Post Mortem: Nadie muere en Skarnes se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Post Mortem: ingen dør på Skarnes se puede ver en Netflix.
- España: la serie Post Mortem: Nadie muere en Skarnes se puede ver en Netflix.