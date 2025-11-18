Netflix impacta con la serie romántica española de 8 capítulos

todas1 Franco Massini y Georgina Amorós. Interpretan la serie romántica española Todas las veces que nos enamoramos.

La serie arranca en 2003 -aunque abarcará hasta el momento actual-, cuando Irene (Georgina Amorós), una aspirante a directora de cine, se muda a Madrid con la ilusión de materializar su sueño. En la facultad conoce a los que se convierten en sus nuevos mejores amigos, con los que además comparte piso.

La joven quiere rodar una comedia romántica, pero es su vida la que se convierte en una película del género con la aparición de Julio (Franco Masini), un estudiante de Derecho sin vocación clara que acaba no solo convirtiéndose en el protagonista de su corto sino en el eje de su vida.