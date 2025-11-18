Netflix impacta con la serie romántica española de 8 capítulos

Netflix es especialista en las series y películas españolas, dentro de su gran catálogo tiene a una serie juvenil romántica que impacta, se trata de Todas las veces que nos enamoramos.
Netflix posee las mejores producciones españolas, entre las que se encuentra la serie juvenil romántica de 8 capítulos que impacta por su originalidad
La serie arranca en 2003 -aunque abarcará hasta el momento actual-, cuando Irene (Georgina Amorós), una aspirante a directora de cine, se muda a Madrid con la ilusión de materializar su sueño. En la facultad conoce a los que se convierten en sus nuevos mejores amigos, con los que además comparte piso.
La joven quiere rodar una comedia romántica, pero es su vida la que se convierte en una película del género con la aparición de Julio (Franco Masini), un estudiante de Derecho sin vocación clara que acaba no solo convirtiéndose en el protagonista de su corto sino en el eje de su vida.
Netflix: de qué trata la serie Todas las veces que nos enamoramos
Todas las veces que nos enamoramos tiene 1 temporada con 8 episodios. Septiembre de 2003. Irene llega a Madrid con ganas de comerse el mundo y de convertirse en directora de cine. Allí conocerá a sus mejores amigos y también a Julio, que sería el protagonista perfecto para sus películas y también para su vida.
Pero la vida siempre tiene otros planes. Todas las veces que nos enamoramos es una comedia romántica; una historia con un puntito nostálgico sobre el amor, la amistad que se forja en los años universitarios y la necesidad de encontrar tu lugar en el mundo.
Netflix: reparto de la serie Todas las veces que nos enamoramos
- Georgina Amorós
- Franco Masini
- Carlos González
Tráiler de la serie Todas las veces que nos enamoramos
Dónde ver la serie Todas las veces que nos enamoramos, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Todas las veces que nos enamoramos se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Todas las veces que nos enamoramos se puede ver en Netflix.
- España: la serie Todas las veces que nos enamoramos se puede ver en Netflix.