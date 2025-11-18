El drama histórico de Netflix que enciende rivalidades, poder y obsesiones en cada escena

En esta producción estrenada en Netflix en septiembre de 2025, la cineasta propone una escena de alto impacto para mostrar la vulnerabilidad de ambas mujeres y su intensa lucha por el poder dentro de la monarquía británica.

netflix-pelicula-las-dos-reinas Las dos reinas es una película dramática de Netflix basada en hechos reales.

Netflix: de qué trata la película Las dos reinas

La sinopsis oficial de la película de Netflix versa: “María Estuardo y la reina Isabel I se enfrentan por el trono inglés en este drama de época con Saoirse Ronan y Margot Robbie”.

La película es un relato biográfico de una etapa de la vida de la reina María Estuardo de Escocia (Saoirse Ronan), que se enfrentó a su prima Isabel I (Margot Robbie) cuando, al volver de Francia tras haber enviudado, reclamaba su derecho a la corona de Inglaterra.

Netflix: tráiler de la película Las dos reinas

Embed - MARÍA REINA DE ESCOCIA - Tráiler (Universal Pictures) - HD

Reparto de Las dos reinas, película de Netflix

Saoirse Ronan (María, Reina de Escocia)

Margot Robbie (Reina Isabel I)

Jack Lowden (Lord Darnley)

Joe Alwyn (Robert Dudley)

Gemma Chan (Elizabeth Hardwick)

Martin Compston (Conde de Bothwell)

Ismael Cruz Córdova (David Rizzio)

Dónde ver la película Las dos reinas, según la zona geográfica