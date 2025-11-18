La plataforma de series y películas de Netflix tiene una de las producciones más aclamadas del cine internacional. El 20 de septiembre de 2025, llegó al catálogo un drama de época basado en hechos reales que relata una de las historias más polémicas de la monarquía.
El drama histórico de Netflix que enciende rivalidades, poder y obsesiones en cada escena
Saoirse Ronan protagoniza un drama basado en hechos reales que arrasa entre las series y películas del género en Netflix
Se trata de la película británica Las dos reinas, dirigida por Josie Rourke y estrenada a nivel mundial en 2018. A lo largo de 2 horas, este drama de Netflix relata el enfrentamiento entre María Estuardo de Escocia y la reina Isabel I por la corona de Inglaterra.
Aunque en la historia real María Estuardo e Isabel I nunca llegaron a conocerse, la directora Josie Rourke decidió desafiar los hechos y recrear un encuentro cara a cara entre las dos primas rivales, separadas en su tiempo por la política y la geografía.
En esta producción estrenada en Netflix en septiembre de 2025, la cineasta propone una escena de alto impacto para mostrar la vulnerabilidad de ambas mujeres y su intensa lucha por el poder dentro de la monarquía británica.
Netflix: de qué trata la película Las dos reinas
La sinopsis oficial de la película de Netflix versa: “María Estuardo y la reina Isabel I se enfrentan por el trono inglés en este drama de época con Saoirse Ronan y Margot Robbie”.
La película es un relato biográfico de una etapa de la vida de la reina María Estuardo de Escocia (Saoirse Ronan), que se enfrentó a su prima Isabel I (Margot Robbie) cuando, al volver de Francia tras haber enviudado, reclamaba su derecho a la corona de Inglaterra.
Netflix: tráiler de la película Las dos reinas
Reparto de Las dos reinas, película de Netflix
- Saoirse Ronan (María, Reina de Escocia)
- Margot Robbie (Reina Isabel I)
- Jack Lowden (Lord Darnley)
- Joe Alwyn (Robert Dudley)
- Gemma Chan (Elizabeth Hardwick)
- Martin Compston (Conde de Bothwell)
- Ismael Cruz Córdova (David Rizzio)
Dónde ver la película Las dos reinas, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Las dos reinas se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Las dos reinas (Mary queen of scots) se puede ver en Netflix.
- España: la película Las dos reinas se puede ver en Netflix.