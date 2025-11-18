Netflix: una película llena de drama que llegó este 2025 y dura poco más de 2 horas

Esta película estadounidense está protagonizada por la actriz italiana Cristiana Dell'Anna, está dirigida por Alejandro Monteverde y cuenta con un guión de Rod Barr.

Cabrini es una película biográfica que brilla entre todas las series y películas del catálogo de Netflix, que está inspirada en la vida de la inmigrante italiana Francesca Cabrini, que cuando llegó a Nueva York en 1889, le hizo frente a la pobreza a la corrupción y discriminación, construyendo un imperio de esperanza, que favoreció a los inmigrantes más vulnerables de esa ciudad estadounidense.