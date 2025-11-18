Inicio Series y películas Netflix
Netflix: una película llena de drama que llegó este 2025 y dura poco más de 2 horas

Esta película dramática de Netflix, con una trama que trasciende fronteras, arrasa entre todas las series y películas

Miguel Guayama
Miguel Guayama
La actriz Cristiana DellAnna interpreta a la monja Francesca Cabrini en la película de Netflix.

Hay una película que está oculta en la plataforma de Netflix y merece una oportunidad. Es por eso que todo espectador que busque una buena película dramática, no debería esquivar la chance de ver Cabrini, una producción de 2024 que está basada en hechos reales y es imperdible.

Esta película estadounidense está protagonizada por la actriz italiana Cristiana Dell'Anna, está dirigida por Alejandro Monteverde y cuenta con un guión de Rod Barr.

Cabrini es una película biográfica que brilla entre todas las series y películas del catálogo de Netflix, que está inspirada en la vida de la inmigrante italiana Francesca Cabrini, que cuando llegó a Nueva York en 1889, le hizo frente a la pobreza a la corrupción y discriminación, construyendo un imperio de esperanza, que favoreció a los inmigrantes más vulnerables de esa ciudad estadounidense.

La película llegó a la plataforma de Netflix en marzo de 2025, es una de las propuestas dramáticas y biográficas más vistas de los últimos meses y tiene una duración de dos horas y 22 minutos.

netflix-cabrini-pelicula
Esta pel&iacute;cula que lleg&oacute; en marzo de 2025 a Netflix, es ideal para ver entre semana.

Netflix: de qué trata la película Cabrini

La trama de la película de Netflix sigue a Francesca Cabrini (Cristiana Dell'Anna), una inmigrante italiana muy humilde e inteligente. Francesca, una defensora de los pobres y una de las grandes emprendedoras de la New York de los 80, tiene que batallar con el alcalde de la ciudad. Y gracias a su personalidad, llena optimismo y coraje, logró superar las barreras del sexismo y la violencia.

netflix-pelicula-cabrini
La pel&iacute;cula de Netflix est&aacute; basada en hechos reales y es una joya dram&aacute;tica que hay que ver.

Reparto de Cabrini, película de Netflix

  • Cristiana Dell'Anna (Madre Francesca Cabrini)
  • David Morse (Arzobispo Corrigan)
  • Romana Maggiora Vergano (Vittoria)
  • Federico Ielapi (Paolo)
  • Eugenia Forteza (Umilia)
  • Montserrat Espadalé (Concetta)
  • Giancarlo Giannini (Papa León XIII)
  • Virginia Bocelli (Aria)
  • Giacomo Rocchini (Geno)

Tráiler de Cabrini, película de Netflix

Embed - Cabrini | Trailer Oficial en Español | Angel Studios

Dónde ver la película Cabrini, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Cabrini se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Cabrini no está disponible en Netflix.
  • España: la película Cabrini no está disponible en Netflix.

