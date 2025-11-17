Netflix: te dejará sin aire y hará vibrar la nueva serie que acaba de estrenar

Esta brillante serie de Netflix es del año 2017 y ya se metió entre las más vistas del ranking mundial.

Para los amantes de las series de drama y suspenso, esta entrega es la medida justa, a partir de un relato de misterio y crimen, que tiene en el centro de la escena a una mujer que, mientras investigaba a un asesino serial, desaparece y es declarada muerta, dejando atrás a su esposo y a su pequeño hijo. Hasta que regresa varios años después.