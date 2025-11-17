Netflix: te dejará sin aire y hará vibrar la nueva serie que acaba de estrenar

Por fin llegó a la plataforma de Netflix una de las series más esperadas y que es ideal para meterse de lleno en una historia cautivamente, que te atrapará por completo. Estamos hablando de Ausente, una producción que ya está arrasando entre todas las series y películas del catálogo.
Para los amantes de las series de drama y suspenso, esta entrega es la medida justa, a partir de un relato de misterio y crimen, que tiene en el centro de la escena a una mujer que, mientras investigaba a un asesino serial, desaparece y es declarada muerta, dejando atrás a su esposo y a su pequeño hijo. Hasta que regresa varios años después.
Esta serie de Netflix cuenta de tres temporadas, todas estrenadas el 14 de noviembre de 2025, con un total de 10 capítulos cada una.
Netflix: de qué trata la serie Ausente
La serie que acaba de llegar a Netflix, sigue los rastros de una agente del FBI, qué en plena persecución de un asesino en serie, desaparece y todos la creen muerta. 6 años después aparece sin recordar nada, por lo que, al presentarse ante su esposo, que rehízo su vida con otra mujer, y su hijo de 3 años, que no la reconoce, tiene que adaptarse a su nueva vida. Una nueva serie de asesinatos, hacen que sus antiguos compañeros, comiencen a sospechar que ella es la autora de los crímenes.
Reparto de Ausente, serie de Netflix
- Stana Katic (Emily Byrne)
- Patrick Heusenger (Nick Durand)
- Cara Theobold (Alice Durand)
- Neil Jackson (Jack Byrne)
- Ángel Bonanni (Tommy Gibbs)
- Bruno Bichir (Daniel Vega)
- Paul Freeman (Warren Byrne)
- Ralph Ineson (Adam Radford)
Tráiler de Ausente, serie de Netflix
Dónde ver la serie Ausente, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Ausente se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Ausente se puede ver en Netflix.
- España: la serie Ausente se puede ver en Netflix.