Netflix: llegó la película repleta de drama y suspenso que rompe récords y ya es la más vista

Ni bien se estrenó en la plataforma de Netflix, esta película que cuenta con un reparto excepcional, se posicionó en la primera ubicación del ranking de las más vistas. Se trata de una joya que ya comenzó a brillar entre todas las series y películas y que vale la pena ver.
Recién estrenada en la plataforma de Netflix, este éxito mundial la rompe entre todas las series y películas
Estamos hablando de la película Pequeños secretos, una producción estadounidense de 2021 que arrasa entre las entregas de drama y suspenso.
Escrita y dirigida por John Lee Hancock, Pequeño secretos es una película de éxito mundial, que está protagonizada por Denzel Washington, Rami Malek y Jared Leto, junto a un elenco excepcional.
Estrenada en la plataforma de Netflix el 14 de noviembre de 2025, la película de 2 horas de duración, es un thriller psicológico ambientado en los 90, con dos detectives que buscan atrapar a un misterioso asesino en serie.
Netflix: de qué trata la película Pequeños secretos
La nueva película de Netflix tiene como protagonistas principales a Deke Deacon (Denzel Washington), un sheriff de un condado que vuelve a la ciudad estadounidense de Los Ángeles, y Jim Baxter (Rami Malek), un detective de homicidios. Deke regresó a esa ciudad para colaborar con Jim, en la persecución de un intrépido asesino en serie, que siempre utiliza el mismo modus operandi para matar a chichas jóvenes.
Reparto de Pequeños secretos, película de Netflix
- Denzel Washington (Joe “Deke” Deacon)
- Rami Malek (Jim Baxter)
- Jared Leto (Albert Sparma)
- Chris Bauer (Sal Rizoli)
- Michael Hyatt (Flo Dunigan)
- Terry Kinney Carl Farris)
- Natalie Morales (Jamie Estrada)
- Isabel Arraiza (Ana Baxter)
Tráiler de Pequeños secretos, película de Netflix
Dónde ver la película Pequeños secretos, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Pequeños secretos se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Pequeños secretos se puede ver en Netflix.
- España: la película Pequeños secretos se puede ver en Netflix.