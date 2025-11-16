Netflix: llegó la película repleta de drama y suspenso que rompe récords y ya es la más vista

Estrenada en la plataforma de Netflix el 14 de noviembre de 2025, la película de 2 horas de duración, es un thriller psicológico ambientado en los 90, con dos detectives que buscan atrapar a un misterioso asesino en serie.

netflix-pequeños-secretos-pelicula Ni bien se estrenó esta película, ya se ubicó primera en el ranking de las más vistas de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Pequeños secretos

La nueva película de Netflix tiene como protagonistas principales a Deke Deacon (Denzel Washington), un sheriff de un condado que vuelve a la ciudad estadounidense de Los Ángeles, y Jim Baxter (Rami Malek), un detective de homicidios. Deke regresó a esa ciudad para colaborar con Jim, en la persecución de un intrépido asesino en serie, que siempre utiliza el mismo modus operandi para matar a chichas jóvenes.

netflix-pelicula-pequeños-secretos La película de Netflix cuenta con un elenco de primerísimo nivel.

Reparto de Pequeños secretos, película de Netflix

Denzel Washington (Joe “Deke” Deacon)

Rami Malek (Jim Baxter)

Jared Leto (Albert Sparma)

Chris Bauer (Sal Rizoli)

Michael Hyatt (Flo Dunigan)

Terry Kinney Carl Farris)

Natalie Morales (Jamie Estrada)

Isabel Arraiza (Ana Baxter)

Tráiler de Pequeños secretos, película de Netflix

Embed - PEQUEÑOS DETALLES (2021) Tráiler Oficial En Español

