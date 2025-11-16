Sandra Bullock brilla en esta comedia romántica de Netflix: humor, encanto y un clásico irresistible

Con una duración de 1 hora y 50 minutos, esta película vuelve a destacarse por su ritmo ágil, sus escenas memorables y el carisma indiscutible de Sandra Bullock. La combinación de comedia policial y romance ligero la convierte en una opción ideal dentro de las series y películas para quienes buscan entretenimiento asegurado en Netflix.

miss simpatía (1) Sandra Bullock es la protagonista de la película Miss Simpatía, que está en Netflix.

Netflix: de qué trata la película Miss Simpatía

Gracie Hart, interpretada por Sandra Bullock, es una agente del FBI desarreglada y fuera de moda que debe infiltrarse y participar en un concurso de belleza para frustrar un ataque terrorista.