Sandra Bullock brilla en esta comedia romántica de Netflix: humor, encanto y un clásico irresistible

Dentro del catálogo de series y películas de Netflix, una de las comedias más recordadas por el público es Miss Simpatía, protagonizada por Sandra Bullock y dirigida por Donald Petrie. Este clásico de acción y humor sigue a una agente del FBI que debe infiltrarse en un concurso de belleza, mezclando crimen, sátira y una de las transformaciones más icónicas del cine de los 2000.
Con una duración de 1 hora y 50 minutos, esta película vuelve a destacarse por su ritmo ágil, sus escenas memorables y el carisma indiscutible de Sandra Bullock. La combinación de comedia policial y romance ligero la convierte en una opción ideal dentro de las series y películas para quienes buscan entretenimiento asegurado en Netflix.
Netflix: de qué trata la película Miss Simpatía
Gracie Hart, interpretada por Sandra Bullock, es una agente del FBI desarreglada y fuera de moda que debe infiltrarse y participar en un concurso de belleza para frustrar un ataque terrorista.
Cuando el objetivo de un asesino en serie es la ganadora del concurso de Miss Estados Unidos, el FBI decide enviar una agente infiltrada a participar en el concurso. La mejor candidata que encuentran para la misión es Gracie Hart, una agente de modales un tanto hoscos y poco femeninos.
Aparece como Miss New Jersey, y, ante su total falta de glamur, los organizadores deciden buscarle un representante que le enseñe todos los trucos del mundo de la pasarela.
Netflix: tráiler de la película Miss Simpatía
Reparto de Miss Simpatía, película disponible en Netflix
- Sandra Bullock
- Michael Caine
- Benjamin Bratt
- Candice Bergen
- William Shatner
- Ernie Hudson
- John DiResta
- Heather Burns
- Melissa De Sousa
- Steve Monroe
- Deirdre Quinn
- Wendy Raquel Robinson
Dónde ver la película Miss Simpatía, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Miss Simpatía se puede ver en Netflix y HBO Max.
- Estados Unidos: la película Miss Simpatía (Miss Congeniality) se puede alquilar en Amazon y Apple TV.
- España: la película Miss Simpatía se puede ver en Netflix, Prime Video, Movistar Plus y HBO Max.