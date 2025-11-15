Está en Netflix, tiene 6 capítulos y se centra en el "efecto mariposa"

Netflix dispone de un catálogo de series y películas donde hay opciones para todos los gustos. Una serie ha logrado sumergir a los suscriptores a un mundo con una historia que se convirtió en irresistible, con una crítica de primerísimo nivel y que se compone de apenas 6 capítulos, con el "efecto mariposa" como gran premisa: Vórtice.
Las series y películas de producción francesa se han convertido en historias cada vez más buscadas y reproducidas dentro del catálogo de Netflix, llegando a ser parte de las ofertas más elegidas a nivel mundial. La serie se sumó a la plataforma y rápidamente pasó a ser una de las más elegidas por los suscriptores, todo gracias a una combinación perfecta entre historia atrapante y muy intensa.
Esta serie trae consigo una historia que es una mezcla perfecta entre un drama policial y ciencia ficción, con viajes en el tiempo que le da un ritmo a la oferta de Netflix, que te lleva a estar atento y a no desprenderte de la tele. Justamente en ellos se centra el principal conflicto del relato francés, ya que entre los viajes aparece el "efecto mariposa", el cual genera fuertes cambios en las líneas del tiempo.
La historia entró rápidamente en el Top 10 global de series de habla no inglesa, siendo de las ofertas de Netflix más reproducida en más de 50 países del mundo, con una historia que para muchos tiene el formato perfecto con 6 capítulos. La recepción de los suscriptores y la reseña de la crítica especializada, la posicionaron como uno de los relatos más recomendados de la plataforma, especialmente del género.
Esta serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix en el 2023, y desde entonces es una de las series francesas más elegidas de toda la plataforma.
Cómo es Vórtice, serie de Netflix
De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie francesa de 6 capítulos con grandes críticas, Vórtice centra su historia en: "Tras reconectarse con su esposa muerta gracias a una falla en un sistema de realidad virtual, un policía intenta revertir el misterioso accidente que la dejó sin vida".
La serie ha obtenido grandes críticas, lo que la llevó a posicionarse mucho mejor en el catálogo de Netflix.
Reparto de Vórtice, serie de Netflix
- Tomer Sisley como Ludovic Béguin
- Camille Claris como Mélanie
- Anaïs Parello como Juliette
- Zineb Triki como Parvana Rabani
- Maxime Gueguen como Sam
Dónde ver la serie Vórtice, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Vórtice se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Vortex se puede ver en Netflix.
- España: la serie Vórtice se puede ver en Netflix.