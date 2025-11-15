Está en Netflix, tiene 6 capítulos y se centra en el "efecto mariposa"

La historia entró rápidamente en el Top 10 global de series de habla no inglesa, siendo de las ofertas de Netflix más reproducida en más de 50 países del mundo, con una historia que para muchos tiene el formato perfecto con 6 capítulos. La recepción de los suscriptores y la reseña de la crítica especializada, la posicionaron como uno de los relatos más recomendados de la plataforma, especialmente del género.

Esta serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix en el 2023, y desde entonces es una de las series francesas más elegidas de toda la plataforma.

Embed - Vortex saison 1 Teaser VF Teaser

Cómo es Vórtice, serie de Netflix

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie francesa de 6 capítulos con grandes críticas, Vórtice centra su historia en: "Tras reconectarse con su esposa muerta gracias a una falla en un sistema de realidad virtual, un policía intenta revertir el misterioso accidente que la dejó sin vida".

La serie ha obtenido grandes críticas, lo que la llevó a posicionarse mucho mejor en el catálogo de Netflix.

vortice 2

Reparto de Vórtice, serie de Netflix

Tomer Sisley como Ludovic Béguin

Camille Claris como Mélanie

Anaïs Parello como Juliette

Zineb Triki como Parvana Rabani

Maxime Gueguen como Sam

Dónde ver la serie Vórtice, según la zona geográfica