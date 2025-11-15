Inicio Series y películas Netflix
Streaming

El estreno español de suspenso y crímenes que ya es furor en Netflix y arrasa con 6 capítulos

La nueva producción española ya causa impacto en Netflix y se suma al catálogo de series y películas con una historia de misterio, crímenes y suspenso

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Es una nueva serie española que ya arrasa en Netflix. 

Es una nueva serie española que ya arrasa en Netflix. 

Entre las series y películas que renovaron el catálogo de Netflix este noviembre, destaca una producción española que ya se posiciona como N.°7 en TV hoy. Con una mezcla de drama, misterio, crímenes y un thriller de tono crudo, la nueva historia llegó a la plataforma el 14 de noviembre de 2025 y rápidamente llamó la atención por su atmósfera intensa y su ritmo de suspenso constante.

Se trata de El cuco de cristal, basada en una nueva adaptación de los libros del escritor de thriller Javier Castillo, que despliega su trama en 6 episodios llenos de secretos, giros y preguntas sin responder. Cada capítulo avanza con tensión psicológica, personajes complejos y un rompecabezas narrativo que exige atención en cada detalle.

La crítica también celebró este estreno. Según El Confidencial, es adictiva y siempre deja con ganas de más; un misterio competente que no busca dejar huella sino conquistarnos con sus formas tradicionales”. Con ese respaldo y una trama que no suelta al espectador, la serie se instala como una de las propuestas más potentes del año para quienes buscan suspenso y thrillers sólidos en Netflix.

El cuco de cristal1

Netflix: de qué trata la serie El cuco de cristal

La sinopsis oficial de la serie de Netflix versa: "Una trágica muerte en un pequeño pueblo despierta las sospechas de un policía local. Diecinueve años después, una joven doctora llega de visita... y regresa la tragedia".

Una joven residente de medicina sufre un infarto inesperado y recibe un trasplante de corazón que le devuelve la vida. Tras la operación, la madre del donante la invita a su pueblo para descubrir quién era su hijo. Pero lo que parecía un encuentro revelador pronto se convierte en una pesadilla llena de secretos.

El cuco de cristal

Una misteriosa desaparición sacude a la comunidad el mismo día de su llegada. El pueblo oculta un pasado oscuro: un padre que nunca volvió, un caso sin resolver de hace veinte años y un hilo de intriga que conecta vidas marcadas por el dolor.

Netflix: tráiler de la serie El cuco de cristal

Embed - El Cuco de Cristal | Tráiler Oficial | Netflix España

Netflix: reparto de El cuco de cristal

  • Catalina Sopelana
  • Álex García
  • Itziar Ituño
  • Iván Massagué
  • Tomás del Estal
  • Alfons Nieto

Dónde ver la serie El cuco de cristal, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie El cuco de cristal se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie El cuco de cristal se puede ver en Netflix.
  • España: la serie El cuco de cristal se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar