El estreno español de suspenso y crímenes que ya es furor en Netflix y arrasa con 6 capítulos

Se trata de El cuco de cristal, basada en una nueva adaptación de los libros del escritor de thriller Javier Castillo, que despliega su trama en 6 episodios llenos de secretos, giros y preguntas sin responder. Cada capítulo avanza con tensión psicológica, personajes complejos y un rompecabezas narrativo que exige atención en cada detalle.

La crítica también celebró este estreno. Según El Confidencial, “es adictiva y siempre deja con ganas de más; un misterio competente que no busca dejar huella sino conquistarnos con sus formas tradicionales”. Con ese respaldo y una trama que no suelta al espectador, la serie se instala como una de las propuestas más potentes del año para quienes buscan suspenso y thrillers sólidos en Netflix.