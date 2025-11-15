Entre las series y películas que renovaron el catálogo de Netflix este noviembre, destaca una producción española que ya se posiciona como N.°7 en TV hoy. Con una mezcla de drama, misterio, crímenes y un thriller de tono crudo, la nueva historia llegó a la plataforma el 14 de noviembre de 2025 y rápidamente llamó la atención por su atmósfera intensa y su ritmo de suspenso constante.
El estreno español de suspenso y crímenes que ya es furor en Netflix y arrasa con 6 capítulos
La nueva producción española ya causa impacto en Netflix y se suma al catálogo de series y películas con una historia de misterio, crímenes y suspenso
Se trata de El cuco de cristal, basada en una nueva adaptación de los libros del escritor de thriller Javier Castillo, que despliega su trama en 6 episodios llenos de secretos, giros y preguntas sin responder. Cada capítulo avanza con tensión psicológica, personajes complejos y un rompecabezas narrativo que exige atención en cada detalle.
La crítica también celebró este estreno. Según El Confidencial, “es adictiva y siempre deja con ganas de más; un misterio competente que no busca dejar huella sino conquistarnos con sus formas tradicionales”. Con ese respaldo y una trama que no suelta al espectador, la serie se instala como una de las propuestas más potentes del año para quienes buscan suspenso y thrillers sólidos en Netflix.
Netflix: de qué trata la serie El cuco de cristal
La sinopsis oficial de la serie de Netflix versa: "Una trágica muerte en un pequeño pueblo despierta las sospechas de un policía local. Diecinueve años después, una joven doctora llega de visita... y regresa la tragedia".
Una joven residente de medicina sufre un infarto inesperado y recibe un trasplante de corazón que le devuelve la vida. Tras la operación, la madre del donante la invita a su pueblo para descubrir quién era su hijo. Pero lo que parecía un encuentro revelador pronto se convierte en una pesadilla llena de secretos.
Una misteriosa desaparición sacude a la comunidad el mismo día de su llegada. El pueblo oculta un pasado oscuro: un padre que nunca volvió, un caso sin resolver de hace veinte años y un hilo de intriga que conecta vidas marcadas por el dolor.
Netflix: tráiler de la serie El cuco de cristal
Netflix: reparto de El cuco de cristal
- Catalina Sopelana
- Álex García
- Itziar Ituño
- Iván Massagué
- Tomás del Estal
- Alfons Nieto
Dónde ver la serie El cuco de cristal, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie El cuco de cristal se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie El cuco de cristal se puede ver en Netflix.
- España: la serie El cuco de cristal se puede ver en Netflix.