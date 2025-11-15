Prime Video tiene series, películas, documentales y programas para todos los gustos. Desde comedias para una tarde de risas, thrillers psicológicos que te dejan con los pelos de punta, títulos basados en novelas, y más. En esta ocasión, te compartimos como recomendación una película de terror posapocalíptica ideal para ver en tu tiempo libre.
Prime Video y la película posapocalíptica que no te dejará despegarte de la pantalla
Se trata de una película de terror posapocalíptica dirigida por Danny Boyle, ganador de un Oscar. El film se puede ver en Prime Video
El film en cuestión en 28 Years Later, que se estrenó en 2025, dirigida por Danny Boyle y escrita por Alex Garland. Se trata de la tercera entrega de la saga de películas 28 Years Later, una estrenada en 2002 y otra en 2007.
La estrella original de la primera película era Cillian Murphy, el protagonista de Oppenheimer, pero en el film que salió este año cumplió el rol de productor ejecutivo. A continuación, te contamos todo sobre la trama de la cinta.
Prime Video: ¿de qué trata la serie?
"Un superviviente se aventura en los horrores del continente, donde tanto la infección como la humanidad han evolucionado", revela el adelanto oficial de Prime Video.
La película tiene lugar en un Londres desértico, distópico e inhumano. Las calles están vacías y los supervivientes se cuentan con los dedos de la mano. Un virus desconocido se ha propagado por toda Gran Bretaña, matando a gran parte de su población. Este evento convierte a la capital británica en un juego mortal al que el personaje de Murphy deberá jugar para certificar su supervivencia.
Los supervivientes han encontrado formas de sobrevivir entre los infectados de maneras muy precarias, entre ellos, un reducido grupo que vive en una pequeña isla conectada al continente que está separado por un fuerte hecho de madera y piedra. Cuando un padre y su hijo abandonan la isla en una misión de reconocimiento hacia el territorio Británico, descubren secretos, maravillas y horrores del mundo exterior.
Tráiler
Elenco
- Alfie Williams como Spike.
- Jodie Comer es Isla.
- Aaron Taylor-Johnson interpreta a Jamie.
- Ralph Fiennes como el Dr. Ian Kelson.
- Jack O'Connell es Sir Jimmy Crystal.
- Edvin Ryding como Erik Sundqvist.