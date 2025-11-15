Prime Video y la película posapocalíptica que no te dejará despegarte de la pantalla

cillian murphy Cillian Murphy en la primera entrega de 28 Years Later.

"Un superviviente se aventura en los horrores del continente, donde tanto la infección como la humanidad han evolucionado", revela el adelanto oficial de Prime Video.

La película tiene lugar en un Londres desértico, distópico e inhumano. Las calles están vacías y los supervivientes se cuentan con los dedos de la mano. Un virus desconocido se ha propagado por toda Gran Bretaña, matando a gran parte de su población. Este evento convierte a la capital británica en un juego mortal al que el personaje de Murphy deberá jugar para certificar su supervivencia.

28 years later En la película muchas personas están infectadas con el virus de la ira. Imagen: Prime Video.

Los supervivientes han encontrado formas de sobrevivir entre los infectados de maneras muy precarias, entre ellos, un reducido grupo que vive en una pequeña isla conectada al continente que está separado por un fuerte hecho de madera y piedra. Cuando un padre y su hijo abandonan la isla en una misión de reconocimiento hacia el territorio Británico, descubren secretos, maravillas y horrores del mundo exterior.

