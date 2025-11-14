Es una de las mejores series de comedia de Prime Video y tiene dos temporadas

La serie gira en torno a The Tick, un superhéroe casi invulnerable con un traje azul que llega a la ciudad para ayudar a combatir el crimen y descubrir la misteriosa figura detrás del inframundo de la ciudad.

the tick Peter Serafinowicz es The Tick, el superhéroe. Imagen: Prime Video.

Se hace amigo de un joven nervioso y afable llamado Arthur, que se convierte en su compañero. Juntos se dan cuenta de que un supervillano aparentemente muerto hace mucho tiempo llamado "El Terror" todavía puede estar moviendo los hilos en el inframundo de la ciudad.

La serie está inclinada a la parodia y al humor satírico, con un superhéroe adorable, cursi y casi indestructible. Si eres de los que viste Tick en los 90, probablemente este título de Prime Video te encante.

Tráiler

Embed - The Tick - Trailer Completo | Amazon Prime Video

Elenco