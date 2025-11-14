Si eres de los usuarios que siempre está buscando una buena serie para ver, Prime Video ofrece un océano de opciones diversas, pero hay algunas que resultan indispensables. Por eso, en esta nota te proponemos como recomendación una comedia que está inspirada en un cómic de superhéroes.
Es una de las mejores series de comedia de Prime Video y tiene dos temporadas
La serie está basada en un famoso cómic de superhéroes. Todos los episodios se pueden ver en Prime Video
La serie en cuestión es The Tick (La garrapata) creada para Amazon Video por Ben Edlund, basada en su personaje de cómic del mismo nombre. La primera temporada se estrenó entre 2017 y 2018, mientras que la segunda parte fue lanzada en 2019.
Prime Video: ¿de qué trata la serie?
"En un mundo en el que los súperhéroes llevan décadas existiendo, un contador con problemas de salud mental y sin poderes, descubre que un súpervillano que se creía muerto se ha apoderado de su ciudad. Mientras lucha por revelar la conspiración, confabula con un extraño súperhéroe azul. Inician una aventura rebosante de villanos locos, vigilantes llenos de sangre y locura de súperhumanos", revela Prime Video.
La serie gira en torno a The Tick, un superhéroe casi invulnerable con un traje azul que llega a la ciudad para ayudar a combatir el crimen y descubrir la misteriosa figura detrás del inframundo de la ciudad.
Se hace amigo de un joven nervioso y afable llamado Arthur, que se convierte en su compañero. Juntos se dan cuenta de que un supervillano aparentemente muerto hace mucho tiempo llamado "El Terror" todavía puede estar moviendo los hilos en el inframundo de la ciudad.
La serie está inclinada a la parodia y al humor satírico, con un superhéroe adorable, cursi y casi indestructible. Si eres de los que viste Tick en los 90, probablemente este título de Prime Video te encante.
Tráiler
Elenco
- Peter Serafinowicz es The Tick.
- Griffin Newman como Arthur Everest.
- Valorie Curry interpreta a Dot Everest.
- Brendan Hines es Superian.
- Yara Martínez como Señorita Lint.
- Scott Speiser interpreta a Overkill