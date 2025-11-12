Si eres de los usuarios que siempre está buscando disfrutar una buena serie, la realidad es que en el océano cinematográfico existen infinidad de títulos, pero hay algunos que resultan indispensables. En este artículo, proponemos un drama policial que fue muy popular en los últimos años y ahora se puede ver en Prime Video.
El drama policial de Prime Video que se convertirá en tu serie favorita
La serie fue emitida por la cadena CBS entre 2003 y 2010. En la actualidad, todas las temporadas están disponibles para ver en Prime Video
La serie en cuestión es Cold Case, un drama policial que se emitió entre 2003 y 2010 por CBS. Fue creada por Meredith Stiehm y producida por Jerry Bruckheimer, famoso por series televisivas como CSI o Sin rastro y por películas como La roca o Piratas del Caribe.
No es una serie policial tradicional, pues no investiga delitos actuales, sino homicidios que se han cerrado por falta de pruebas y de los que nunca se encontró al culpable. A continuación, te contamos todos los detalles de esta serie que cuenta con siete temporadas.
Prime Video: ¿de qué trata la serie?
"La detective Rush trabaja en “casos cerrados” para el Departamento de Policía de Filadelfia, y reabre homicidios olvidados de hace años, para lo cual usa la ciencia actual y busca nuevas pistas de crímenes que se creyeron irresolubles", revela Prime Video.
Cold Case se centra principalmente en la detective Lilly Rush, que en las primeras tres temporadas es la única mujer detective de homicidios del equipo. Inicialmente, trabaja con el detective Chris Lassing durante los primeros episodios, pero su compañero habitual después es el detective Scotty Valens.
El equipo está al mando del teniente John Stillman e incluye a los detectives Nick Vera, Will Jeffries y, a partir de la tercera temporada, Josie Sutton, quien fue reemplazada tras unos pocos episodios por Kat Miller.
Los episodios tienen casi una hora de duración, y comienzan siempre con escenas ocurridas en el pasado, filmadas en blanco y negro o color sepia, donde ocurre un homicidio. Se sobreimprime la fecha en la que ocurre el hecho y al final, se ve que el caso ha sido archivado por la policía en una caja de una estantería, sin resolver.
Luego, se muestra el presente (a colores con una tonalidad celeste) y antes de la presentación del programa, algún personaje o situación hace entrar en acción a ese departamento de homicidios especializado en casos antiguos abiertos, y comienza la investigación.
Elenco
- Kathryn Morris
- Danny Pino
- John Finn
- Jeremy Ratchford
- Thom Barry