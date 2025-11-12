El drama policial de Prime Video que se convertirá en tu serie favorita

cold-case.jpgjpg Kathryn Morris protagoniza la serie. Imagen: Prime Video.

Prime Video: ¿de qué trata la serie?

"La detective Rush trabaja en “casos cerrados” para el Departamento de Policía de Filadelfia, y reabre homicidios olvidados de hace años, para lo cual usa la ciencia actual y busca nuevas pistas de crímenes que se creyeron irresolubles", revela Prime Video.

Cold Case se centra principalmente en la detective Lilly Rush, que en las primeras tres temporadas es la única mujer detective de homicidios del equipo. Inicialmente, trabaja con el detective Chris Lassing durante los primeros episodios, pero su compañero habitual después es el detective Scotty Valens.

El equipo está al mando del teniente John Stillman e incluye a los detectives Nick Vera, Will Jeffries y, a partir de la tercera temporada, Josie Sutton, quien fue reemplazada tras unos pocos episodios por Kat Miller.

cold case temporada 5 Los personajes de Cold Case en la temporada 5. Imagen: Prime Video.

Los episodios tienen casi una hora de duración, y comienzan siempre con escenas ocurridas en el pasado, filmadas en blanco y negro o color sepia, donde ocurre un homicidio. Se sobreimprime la fecha en la que ocurre el hecho y al final, se ve que el caso ha sido archivado por la policía en una caja de una estantería, sin resolver.

Luego, se muestra el presente (a colores con una tonalidad celeste) y antes de la presentación del programa, algún personaje o situación hace entrar en acción a ese departamento de homicidios especializado en casos antiguos abiertos, y comienza la investigación.

Elenco