Prime Video acaba de estrenar una serie que es furor y está basada en una saga de novelas

maxton hall La serie sigue la historia de amor de Ruby Bell y James Beaufort. Imagen: Prime Video.

Prime Video: ¿de qué trata la serie?

La historia gira en torno al romance entre Ruby Bell, una estudiante becada y con una moral inquebrantable, y James Beaufort, un heredero arrogante y torturado que es popular en la escuela. Ambos acuden al colegio de élite Maxton Hall, y en un primer momento se odian, aunque con el paso del tiempo ese sentimiento se transforma en amor.

En la primera temporada la tensión está marcada por por la diferencia de sus mundos y la necesidad de James de silenciar a Ruby por un secreto familiar. Pero, a medida que se conocen, no pueden evitar apagar la chispa que se enciende, y la serie se convierte en una historia de amor que desafía todas las reglas.

El fin de la temporada dejó a la pareja en una encrucijada emocional insostenible tras una tragedia, prometiendo que el camino hacia la felicidad sería mucho más arduo en las próximas entregas.

maxton hall segunda temporada La segunda temporada de Maxton Hall ha estrenado tres episodios. Imagen: Prime Video.

La sinopsis de la segunda temporada revela: "Tras una dolorosa traición, Ruby enfrenta las ruinas de su relación con James. Solo desea algo: recuperar su antigua vida, cuando era invisible en Maxton Hall. Mientras lucha por reprimir sus sentimientos, James, arrepentido, hará todo lo posible por ganarse de nuevo su corazón, cueste lo que cueste. Esta es la continuación de la exitosa serie basada en el superventas SAVE YOU de Mona Kasten".

Los tres primeros capítulos se lanzaron el 7 de noviembre de 2025, mientras que los otros tres restantes llegarán de forma semanal hasta el 28 de noviembre.

Tráiler

Embed - Maxton Hall Segunda Temporada | Tráiler Oficial

Elenco