Prime Video tiene una biblioteca extensa con series, películas, documentales y reality shows para todos los integrantes de la familia. Dependiendo la situación sentimental, los suscriptores pueden ver dramas románticos, una historia de acción o suspenso, un thriller psicológico y más.
Prime Video acaba de estrenar una serie que es furor y está basada en una saga de novelas
El 7 de noviembre, Prime Video estrenó la segunda temporada de un famoso drama romántico. A continuación, te contamos algunos adelantos
En esta ocasión, traemos como recomendación una serie que recién se estrena. Se trata de la segunda temporada de Maxton Hall, un título que combina el drama y el romance y está basado en la saga de novelas Save Me de Mona Kasten.
La primera temporada de la serie se estrenó el 9 de mayo de 2024, fue furor e incluso superó las expectativas al llevar a la pantalla la tensa y adictiva dinámica enemies to lovers (enemigos a amantes). La segunda temporada estrenó los tres primeros episodios el 7 de noviembre.
Prime Video: ¿de qué trata la serie?
La historia gira en torno al romance entre Ruby Bell, una estudiante becada y con una moral inquebrantable, y James Beaufort, un heredero arrogante y torturado que es popular en la escuela. Ambos acuden al colegio de élite Maxton Hall, y en un primer momento se odian, aunque con el paso del tiempo ese sentimiento se transforma en amor.
En la primera temporada la tensión está marcada por por la diferencia de sus mundos y la necesidad de James de silenciar a Ruby por un secreto familiar. Pero, a medida que se conocen, no pueden evitar apagar la chispa que se enciende, y la serie se convierte en una historia de amor que desafía todas las reglas.
El fin de la temporada dejó a la pareja en una encrucijada emocional insostenible tras una tragedia, prometiendo que el camino hacia la felicidad sería mucho más arduo en las próximas entregas.
La sinopsis de la segunda temporada revela: "Tras una dolorosa traición, Ruby enfrenta las ruinas de su relación con James. Solo desea algo: recuperar su antigua vida, cuando era invisible en Maxton Hall. Mientras lucha por reprimir sus sentimientos, James, arrepentido, hará todo lo posible por ganarse de nuevo su corazón, cueste lo que cueste. Esta es la continuación de la exitosa serie basada en el superventas SAVE YOU de Mona Kasten".
Los tres primeros capítulos se lanzaron el 7 de noviembre de 2025, mientras que los otros tres restantes llegarán de forma semanal hasta el 28 de noviembre.
Tráiler
Elenco
- Harriet Herbig-Matten como Ruby Bell.
- Damian Hardung es James Beaufort.
- Sonja Weißer interpreta a Lydia Beaufort.
- Eidin Jalali es Graham Sutton.
- Fedja van Huêt como Mortimer Beaufort.
- Justus Riesner interpreta a Alistair Ellington.