12 - 14 - 21 - 23 - 29 - 34

TRADICIONAL 1º premio, VACANTE $1.284.196.796,36

TRADICIONAL 2º premio, 9 ganadores $650.712,10

TRADICIONAL 3º premio, 439 ganadores $4.402,31

TRADICIONAL 4º premio, 6.494 ganadores $1.000,00

BRINCO JUNIOR SIEMPRE SALE 5 aciertos, 8 ganadores $3.659.107,06

Brinco Brinco: los resultados del sorteo 1327 del domingo 9 de noviembre.

¿Cómo jugar al Brinco?

El Brinco es un juego de azar poceado que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, surge como una modalidad del Quini 6 con la particularidad de generar sus propias condiciones de sorteos, programa de premios, etc. El sorteo del Brinco se lleva a cabo todos los domingos a partir de las 21