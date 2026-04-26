BRINCO JUNIOR

12 - 18 - 19 - 22 - 24 - 30

Brinco: ganadores del sorteo del domingo 26 de abril

TRADICIONAL 1º premio 6 aciertos, VACANTE $607.494.934

VACANTE $607.494.934 TRADICIONAL 2º premio 5 aciertos, 9 ganadores $642.491,55

9 ganadores $642.491,55 TRADICIONAL 3º premio 4 aciertos, 217 ganadores $8.793,55

217 ganadores $8.793,55 TRADICIONAL 4º premio 3 aciertos, 3.182 ganadores $1.200

3.182 ganadores $1.200 BRINCO JUNIOR SIEMPRE SALE 5 aciertos, 15 ganadores $1.926.869,86

brinco sorteo.jpg Brinco: los resultados del sorteo 1351 del domingo 26 de abril.

¿Cómo jugar al Brinco?

El Brinco es un juego de azar poceado que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, surge como una modalidad del Quini 6 con la particularidad de generar sus propias condiciones de sorteos, programa de premios, etc. El sorteo del Brinco se lleva a cabo todos los domingos a partir de las 21