La nueva serie de Netflix que muestra la fuerza, el sacrificio y la humanidad dentro del mundo militar

Netflix estrenó el 10 de noviembre de 2025 el documental Marines, una producción que ofrece una mirada inédita al interior del 31.º Batallón Expedicionario de la Marina de los Estados Unidos, una de las unidades más preparadas y temidas del país.
La nueva serie documental de Netflix se suma a su catálogo de series y películas con una historia real sobre la fuerza, el sacrificio y la humanidad
Con dirección de Chelsea Yarnell, esta serie de 4 episodios combina acción, disciplina y emociones humanas. Gracias a un acceso exclusivo, Marines revela la intensidad del entrenamiento militar, las misiones en el Pacífico y los lazos de camaradería que definen a esta fuerza élite.
Marines es una apuesta de Netflix que combina realismo, tensión y humanidad en cada capítulo. El documental de Netflix retrata la dedicación y resiliencia de una nueva generación de soldados de la Marina estadounidense.
Los protagonistas enfrentan desafíos físicos y emocionales mientras aprenden a convivir y crecer juntos en el mar. Con un enfoque íntimo, la producción muestra los momentos de duda, aislamiento y las relaciones reales que se forjan bajo presión extrema, revelando el lado más humano y complejo de la vida militar.
Netflix: tráiler de la serie documental Marines
Netflix: de qué trata la serie Marines
Se adentra en la “fuerza preparada” del ejército estadounidense en el Pacífico. Con un acceso sin precedentes, la serie capta los rigurosos ejercicios de entrenamiento de la unidad junto a momentos personales de jóvenes marines trabajando y cuidándose los unos a los otros.
Dónde ver la serie Marines, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Marines se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Marines se puede ver en Netflix.
- España: la serie Marines se puede ver en Netflix.