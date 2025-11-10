La nueva serie de Netflix que muestra la fuerza, el sacrificio y la humanidad dentro del mundo militar

marines serie Marines es una producción de Netflix que combina acción, disciplina y emoción en una mirada única al interior de las fuerzas armadas.

Los protagonistas enfrentan desafíos físicos y emocionales mientras aprenden a convivir y crecer juntos en el mar. Con un enfoque íntimo, la producción muestra los momentos de duda, aislamiento y las relaciones reales que se forjan bajo presión extrema, revelando el lado más humano y complejo de la vida militar.

Netflix: tráiler de la serie documental Marines

Embed - Marines | Tráiler en Español (Documental de Netflix) | Estreno: 10/11/2025

Netflix: de qué trata la serie Marines

Esta atrapante serie documental Marines sigue a una excepcional unidad de marines mientras realiza peligrosos ejercicios de combate en el océano Pacífico.

Se adentra en la “fuerza preparada” del ejército estadounidense en el Pacífico. Con un acceso sin precedentes, la serie capta los rigurosos ejercicios de entrenamiento de la unidad junto a momentos personales de jóvenes marines trabajando y cuidándose los unos a los otros.

marines serie (1) Historias reales de coraje y compañerismo que revelan el lado más humano del entrenamiento militar.

Dónde ver la serie Marines, según la zona geográfica