El título de Prime Video que recién estrena y se convertirá en tu nueva serie favorita

La serie se desarolla en la prisión brasileña de Tremembé, donde están los criminales más buscados del país. La trama reúne romances e historias insólitas, y va más allá de los crímenes reales que conmocionaron a la nación, cuestionando la naturaleza de la justicia y la posibilidad de la redención.

A lo largo de cinco episodios, se muestran los casos de Christian Cravinhos, condenado por el asesinato de los padres de von Richthofen; Roger Abdelmassih, médico condenado por violar a decenas de pacientes en su clínica de fertilidad; y Elize Matsunaga, condenada por asesinar a su marido, dentro de prisión.

trembembe La serie muestra el interior de Tremembé. Imagen: Prime Video.

La serie está inspirada en los libros de true crime "Elize Matsunaga: A mulher que esquartejou o marido" y "Suzane: assassina e manipuladora", escritos por el periodista Ulisses Campbell, quien también es guionista junto a Vera Egypt, Juliana Rosenthal, Thays Berbe y María Isabel Iorio.

Elenco