Prime Video tiene series y películas para todos los integrantes de la familia. Desde historias de fantasía para los más pequeños, pasando por comedias románticas juveniles, hasta thrillers psicológicos o títulos de acción para los más grandes. En esta ocasión, te presentamos una serie que recién se estrena en la plataforma.
El título de Prime Video que recién estrena y se convertirá en tu nueva serie favorita
La serie apuesta al true crime y está inspirada en historias reales dentro de una penitenciaria brasileña. Está disponible en Prime Video
La serie en cuestión es Tremembé, dirigida por Daniel Lieff y Vera Egito. En tan solo cinco episodios, relata una historia de drama y crimen que te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer episodio. A continuación, te contamos de qué se trata, cuáles son los personales y otras curiosidades.
Prime Video: ¿De qué trata la serie?
"La llegada de Suzane von Richthofen altera el orden de Tremembé, lo que desata una lucha de poder con Elize Matsunaga. Jatobá busca protección, mientras que Nardoni, los hermanos Cravinhos, Roger A. y otros lidian con enfrentamientos internos y desafían el sistema", revela Prime Video.
La serie se desarolla en la prisión brasileña de Tremembé, donde están los criminales más buscados del país. La trama reúne romances e historias insólitas, y va más allá de los crímenes reales que conmocionaron a la nación, cuestionando la naturaleza de la justicia y la posibilidad de la redención.
A lo largo de cinco episodios, se muestran los casos de Christian Cravinhos, condenado por el asesinato de los padres de von Richthofen; Roger Abdelmassih, médico condenado por violar a decenas de pacientes en su clínica de fertilidad; y Elize Matsunaga, condenada por asesinar a su marido, dentro de prisión.
La serie está inspirada en los libros de true crime "Elize Matsunaga: A mulher que esquartejou o marido" y "Suzane: assassina e manipuladora", escritos por el periodista Ulisses Campbell, quien también es guionista junto a Vera Egypt, Juliana Rosenthal, Thays Berbe y María Isabel Iorio.
Elenco
- Marina Ruy Barbosa
- Carol Garcia
- Bianca Comparato
- Kelner Macêdo
- Lucas Oradovschi
- Anselmo Vasconcelos