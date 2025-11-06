Netflix: la fascinante serie alemana de 8 capítulos que arrasa entre los dramas

Esta serie es del año 2022 y forma parte del grupo de entregas dramáticas que más reproducciones le ha traído a la plataforma de Netflix.

Además, los usuarios se encontrarán con una propuesta de acción y aventura en alta mar, con muchos inmigrantes que viajan en un barco como protagonistas, pero que tras un hallazgo en el océano, comienzan a vivir una inquietante y espeluznante odisea surrealista.