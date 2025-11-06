La plataforma de Netflix, que tiene series y películas para todos los gustos de los espectadores, ha logrado sorprender a nivel mundial con la serie 1899, una producción alemana que es fascinante y te dejará sin hablar por varios días.
Netflix: la fascinante serie alemana de 8 capítulos que arrasa entre los dramas
Desde que llegó a la plataforma de Netflix, esta entrega se convirtió en una de las favoritas de los usuarios, entre todas las series y películas
Esta serie es del año 2022 y forma parte del grupo de entregas dramáticas que más reproducciones le ha traído a la plataforma de Netflix.
Además, los usuarios se encontrarán con una propuesta de acción y aventura en alta mar, con muchos inmigrantes que viajan en un barco como protagonistas, pero que tras un hallazgo en el océano, comienzan a vivir una inquietante y espeluznante odisea surrealista.
Escrita por Coline Abert y dirigida por Baran bo Odar, la entrega ambientada a finales del siglo XIX, de los creadores de la aclamada serie Dark, llegó a la plataforma de Netflix el 17 de noviembre de 2022, con un total de 8 capítulos.
Netflix: de qué trata la serie 1899
La serie de Netflix revela la historia de un numero inmenso de inmigrantes de diferentes países, qué en busca de un futuro mejor para sus vidas, viajan a bordo de un barco a vapor, desde Europa hacia la ciudad estadounidense de Nueva York. En ese viaje, los viajantes encuentran en alta mar otro barco de inmigrantes a la deriva, que los termina sorprendiendo y convirtiendo su travesía en una verdadera pesadilla.
Reparto de 1899, serie de Netflix
- Emily Beecham (Maura Henriette Franklin/Singleton)
- Aneurin Barnard (Daniel Solace)
- Andreas Pietschmann (Eyk Larsen)
- Miguel Bernardeau (Ángel)
- José Pimentão (Ramiro)
- Isabella Wei (Ling Yi)
- Gabby Wong (Yuk Je)
- Yann Gael (Jérôme)
Tráiler de 1899, serie de Netflix
Dónde ver la serie 1899, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie 1899 se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie 1899 se puede ver en Netflix.
- España: la serie 1899 se puede ver en Netflix.