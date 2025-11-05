Prime Video se posiciona como uno de los actores clave en la competencia del streaming. Apuesta a series, películas, documentales y programas de televisión que consiguen atrapar al público y generar conversación durante semanas. En esta ocasión, exploramos un film que recién se estrena y es ideal para los amantes de la comedia.
Prime Video estrenó una película con las estrellas de Riverdale y de Outer Banks
Esta comedia romántica se acaba de estrenar en Prime Video y relata una historia que mezcla la rivalidad con las segundas oportunidades en el amor
Mantemimiento requerido (Maintenance Required) es una comedia romántica dirigida por Lacey Uhlemeyer. A lo largo de 102 minutos cuenta una historia entretenida, ideal para ver un sábado a la noche con amigas.
La película es protagonizada por Madelaine Petsch, que interpreta a Cheryl Blossom en Riverdale. También, forma parte del elenco Madison Bailey, que es Kiara en Outer Banks.
Prime Video: ¿de qué trata la película?
"Charlie, dueña de un taller mecánico exclusivamente femenino, debe reevaluar su futuro cuando un ostentoso competidor se muda al frente. En busca de consuelo, recurre a un confidente anónimo en línea, sin imaginar que se está abriendo ante Beau, el mismísimo rival que amenaza su negocio. Mientras saltan las chispas tanto en el mundo virtual como en el real, la verdad amenaza con destruir todo", revela Prime Video.
La película gira en torno a Charlie, una joven ferozmente independiente propietaria de un taller mecánico exclusivamente femenino. La mujer se ve obligada a replantearse su futuro cuando un llamativo competidor se muda al otro lado de la calle.
En busca de consuelo, recurre a un anónimo confidente online, sin saber que está confiando en Beau, el mismo rival que amenaza su negocio. Aunque Charlie está contenta con la relación que tiene con su amigo en línea, sus amigas insisten en que debe conocerlo.
Cuando eso finalmente sucede, la protagonista se siente muy nerviosa, pero le entusiasma la idea de ver a la persona con la que tiene tanto en común. Lo que no sabe es que ya lo conoce y que lo considera su enemigo.
Tráiler
Elenco
- Madelaine Petsch
- Jacob Scipio
- Madison Bailey
- Katy O'Brian
- Inanna Sarkis
- Jim Gaffigan