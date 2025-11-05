Prime Video estrenó una película con las estrellas de Riverdale y de Outer Banks

mantenimiento requerido Madelaine Petsch y Jacob Scipio son los actores protagonistas. Imagen: Prime Video.

Prime Video: ¿de qué trata la película?

"Charlie, dueña de un taller mecánico exclusivamente femenino, debe reevaluar su futuro cuando un ostentoso competidor se muda al frente. En busca de consuelo, recurre a un confidente anónimo en línea, sin imaginar que se está abriendo ante Beau, el mismísimo rival que amenaza su negocio. Mientras saltan las chispas tanto en el mundo virtual como en el real, la verdad amenaza con destruir todo", revela Prime Video.

La película gira en torno a Charlie, una joven ferozmente independiente propietaria de un taller mecánico exclusivamente femenino. La mujer se ve obligada a replantearse su futuro cuando un llamativo competidor se muda al otro lado de la calle.

pelicula mantenimiento requerido La película combina rivalidades y segundas oportunidades. Imagen: Prime Video.

En busca de consuelo, recurre a un anónimo confidente online, sin saber que está confiando en Beau, el mismo rival que amenaza su negocio. Aunque Charlie está contenta con la relación que tiene con su amigo en línea, sus amigas insisten en que debe conocerlo.

Cuando eso finalmente sucede, la protagonista se siente muy nerviosa, pero le entusiasma la idea de ver a la persona con la que tiene tanto en común. Lo que no sabe es que ya lo conoce y que lo considera su enemigo.

Tráiler

Embed - MANTENIMIENTO REQUERIDO Tráiler Español Latino (2025)

Elenco